Snapchat führt neue Kindersicherungsfunktionen ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snap hat einige neue Sicherheitsfunktionen für seine App angekündigt, die es Erwachsenen auf der Plattform erschweren sollen, jugendliche Benutzer hinzuzufügen, mit denen sie nicht direkt verbunden sind.

Die Änderung bedeutet, dass Konten im Alter von 13 bis 17 Jahren nicht im Quick Add-Bereich von Personen auf Snapchat angezeigt werden, es sei denn, sie haben eine versteckte Anzahl gemeinsamer Freunde, um sicherzustellen, dass sich Personen nicht mit Teenagern verbinden, die sie noch nie getroffen haben .

Auch Snap spricht offen über den Grund, warum es diese Vorgehensweise verfolgt – es ist sich bewusst, dass Drogendealer, die Opioide im Rahmen der anhaltenden Gesundheitskrise in den USA vertreiben, Snapchat oft als Plattform nutzen, um neue Käufer zu finden.

Es sagt auch, dass seine Systeme jetzt 88 Prozent der Aktivitäten rund um den Drogenhandel auf seiner App erfassen, dank der KI, die Dinge beobachtet, Konten schließen und Verbote erlassen kann, wenn Fehlverhalten festgestellt wird.

Snap hat auch ein Strafverfolgungsteam, das bei Bedarf mit echten Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, und dieses Team ist laut dem App-Hersteller um 74 Prozent gewachsen, um erneut zu demonstrieren, dass es das Problem ernst nimmt.

Es gibt noch mehr zu erwartende elterliche Kontrollbeschränkungen für Snapchat, damit Eltern leichter wissen, was ihre Kinder in der App machen, aber vorerst können Sie in seinem Blogbeitrag hier mehr über Snaps Reaktion auf den Drogenhandel lesen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.