(Pocket-lint) - Wenn Sie Snapchat verwenden , wissen Sie, dass die integrierte Kamera verwendet werden kann, um Augmented-Reality-Effekte auf Ihr Gesicht und die Welt um Sie herum anzuwenden. Im Jahr 2019 hat Snapchat seine App mit einer beeindruckenden kameraabhängigen Funktion namens Scan aktualisiert, mit der Sie Ihre Telefone schnell auf Objekte richten können, um mehr über sie zu erfahren. Jetzt erhält die Kamera von Snapchat ein großes Update, das Scan nach vorne und in die Mitte der Kamera rückt, damit alle Benutzer problemlos darauf zugreifen können.

Hier ist, was Sie wissen müssen.

Ab dem 26. August 2021 gibt die Kamera von Snapchat Scan einen prominenteren Platz und aktualisiert ihn, damit er eine Reihe von Dingen identifizieren kann, von Kleidung bis hin zu Hunderassen. Der Scan erleichtert Ihnen auch das Auffinden von AR-Effekten wie Linsen, da er basierend auf dem, was Sie betrachten, und anderen Kriterien Vorschläge zur Verwendung vorschlagen kann.

Das macht die Kamera von Snapchat im Wesentlichen zu einer visuellen Suchmaschine. Es ist im Grunde genommen ein Nachahmer von Google Lens, mit dem Sie auch Elemente durch die Kamera Ihres Telefons scannen können, um Elemente zu identifizieren. Google Lens ist auf Pixel-Telefone, Android-Telefone und die mobile Google-App beschränkt. Vergessen wir auch nicht, dass Pinterest eine eigene virtuelle Suchfunktion namens Lens hat, die ähnliche Bilder (einschließlich Dinge zum Kaufen) anzeigt, basierend auf dem, was Sie mit der integrierten Kamera der App gescannt haben.

Inwiefern ist Snapchat für diese Angebote einzigartig? Nun, die Snapchat-App öffnet sich sofort für die Kamera - und jetzt Scan -, auf die fast 300 Millionen Benutzer täglich problemlos zugreifen können. Snap sagte, dass 170 Millionen Menschen Scan bereits mindestens einmal im Monat verwenden, und das war, als Scan hinter ein paar zusätzlichen Wasserhähnen begraben wurde.

Diese neueste Version von Scan, die Snap Anfang dieses Jahres auf seiner Entwicklerkonferenz vorstellte, kann jetzt Hunderassen, Pflanzen, Wein, Autos und Ernährungsinformationen von Lebensmitteln erkennen und identifizieren - von denen die meisten von anderen Unternehmen wie Vivino, die Wein identifiziert, und bald wird Allrecipes Scan verwenden, um Rezepte basierend auf Bildern Ihrer Lebensmittelzutat vorzuschlagen. Snap plant, im Laufe der Zeit weitere Funktionen hinzuzufügen, und verlässt sich dabei auf Drittanbieter und dessen Entwicklung.

Das vielleicht coolste Upgrade für Scan ist eine Empfehlungsmaschine für Kleidung, die von Snap nach der Übernahme von Screenshop entwickelt wurde, eine App, mit der Sie Screenshots von Kleidung hochladen können, um ähnliche Artikel zum Verkauf zu finden. Scan kann jetzt genau das tun, und Sie können Kleidung kaufen, die Sie entdecken. Die Shopping-Funktion von Scan kommt auch in den Memories-Kamerarollenbereich von Snapchat, mit dem Sie Kleidung finden und kaufen können, die bereits in Fotos oder Screenshots in der App gespeichert ist.

Scan erhält das, was Snap als Kamera-Shortcuts bezeichnet. Die Idee ist, wenn Sie Ihre Kamera auf etwas richten, z. B. auf Ihren Hund, werden Ihnen Objektive, die speziell für die Arbeit mit diesen Hunden entwickelt wurden, mit einem Song-Clip und einem Farbfilter präsentiert, die Sie alle gleichzeitig anwenden können. Snap plant, auch Kameraverknüpfungen zu seiner Spotlight-Funktion hinzuzufügen, damit ein Betrachter eines Videos in seine Kamera starten und dieselbe Kombination von Effekten verwenden kann, die er gerade im Video gesehen hat.

Die Sache ist die, dass diese Kamera-Shortcuts-Funktion derzeit auf Hunde, Himmelsaufnahmen, menschliche Füße und Tanzen beschränkt ist. Snap plant jedoch, die verfügbaren Angebote im Laufe der Zeit zu erweitern, mit der Idee, dass Sie mit Scan AR-Objektive und andere Effekte entdecken werden, die Snapchat seit langem an verschiedenen Stellen seiner App anbietet.

Wie bereits erwähnt, experimentiert Snapchat seit 2019 mit seiner visuellen Suchfunktion Scan. Aber bis jetzt waren ein paar Fingertipps erforderlich, um sie zu finden und zu verwenden - daher haben sie vermutlich viele Leute oft übersehen. Da das Update jetzt ausgerollt wird, ist Scan immer sichtbar, wenn die Snapchat-Kamera geöffnet ist.

