So sehen Sie kostenlos HBO Max-Shows in Snapchat mit Ihren Freunden

(Pocket-lint) - Warner Media und Snap haben sich zusammengetan, um der mobilen Snapchat-App Episoden von HBO Max-Shows in voller Länge hinzuzufügen. Die Anstrengung namens HBO Max Minis ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Episoden von Top-Serien mit bis zu 63 anderen Snapchattern zu streamen. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, einschließlich der Vorgehensweise.

HBO Max Minis sind Teil von Snapchat Minis , das 2020 auf den Markt kam, um Snap die Möglichkeit zu bieten, App-Erlebnisse von Drittanbietern innerhalb von Snapchat anzubieten. Snap bezeichnet Minis eigentlich als "mundgerechte Dienstprogramme". Sie können damit Tickets über Atom kaufen, über Headspace meditieren und sich sogar für die Abstimmung in den USA registrieren.

Und jetzt können Sie mit HBO Max Minis ganze Episoden von mehr als einem Dutzend Serien des Streaming-Dienstes kostenlos streamen, einschließlich Piloten.

Sie können das HBO Max Mini-Erlebnis über das Raketensymbol im Chat oder über die Suche starten. Sobald HBO Max Mini in der Snapchat-App gestartet wurde, müssen Sie Ihr Geburtsdatum bestätigen. (Sie müssen Ihr Geburtsdatum eingeben, um auf altersgerechte Inhalte zugreifen zu können.)

HBO Max Mini wird Top-HBO-Titel anbieten, darunter Neuerscheinungen wie das neu gestartete Gossip Girl, alte Favoriten wie Game of Thrones sowie Pilotfolgen anderer Hit-Shows des HBO Max-Streaming-Dienstes. Die vollständige Liste der HBO Max-Shows mit Episoden, die in Snapchat gestreamt werden können, lautet wie folgt:

Das Beste am HBO Max Mini-Erlebnis ist vielleicht, dass es eine synchronisierte Wiedergabe bietet, sodass alle, die eine Show sehen, denselben Titel gemeinsam streamen können. Bis zu 64 Benutzer können an einer HBO Max Mini-Sitzung teilnehmen, indem sie eine In-Chat-Nachricht mit einem Link zum Beitritt zum Snap Mini senden oder einen anklickbaren Aufkleberlink mit der Kamera von Snapchat senden. Sobald ein Titel gestreamt wurde, kann jeder in Echtzeit mitverfolgen, chatten und Bitmoji-Reaktionen senden.

Ja. Laut dem Besitzer von HBO Max, Warner Media, besteht die Idee hinter HBO Max Minis jedoch darin, Benutzer zum Abonnieren zu ermutigen. Die Erfahrung bietet die Möglichkeit, nach Abschluss einer Episode zu HBO Max zu gehen, damit sie die Serie weiter sehen können. (Dies wird Benutzern ab 18 Jahren angezeigt, sagte das Unternehmen.)

