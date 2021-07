So fügen Sie Ihrem Snapchat-Profil einen 3D-Bitmoji-Avatar hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snapchat hat die Benutzerprofile aktualisiert, um 3D-Bitmoji-Avatare aufzunehmen. Bisher waren Bitmoji-Profilavatare nur in 2D verfügbar.

Die neuen 3D-Bitmoji-Avatare sind in den USA erhältlich und bieten über 1.200 verschiedene Kombinationen von Mimik, Posen, Hintergründen und Gesten. Laut Snap haben mehr als 70 Prozent der 280 Millionen täglich aktiven Nutzer von Snapchat ihren Bitmoji-Avatar mit ihren Snapchat-Konten verknüpft.

Denken Sie daran, dass Snapchat vor über vier Jahren erstmals 3D-Bitmojis auf den Markt brachte, hauptsächlich als Linse, damit Benutzer eine animierte und 3D-Version ihres Bitmojis in der Welt in Augmented Reality platzieren können. Jetzt kommt diese Technologie einfach zu Avataren, damit Ihr Profil vermutlich ausdrucksvoller sein kann.

Es ist einfach. Befolgen Sie diese Schritte, um einen 3D-Bitmoji-Avatar zu erstellen und zu bearbeiten...

Wenn Sie ein 3D-Bitmoji erhalten möchten, ändern Sie den Avatar-Stil in Mein Profil in Bitmoji Deluxe. Sie können Ihren 3D-Bitmoji-Header anpassen, indem Sie darauf tippen oder an Ihrer Profilkarte ziehen – so einfach ist das. Wenn Sie ein 3D-Bitmoji erstellen, haben Sie die Möglichkeit, das Outfit zu ändern und die Pose und den Hintergrund zu aktualisieren.

Öffne die neueste Version von Snapchat aus dem App Store oder Google Play Store Tippen Sie oben auf das Profilsymbol, um zu Ihrem Profilbildschirm zu gelangen Scrollen Sie zu Bitmoji . finden Wählen Sie Meinen Avatar erstellen Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Bitmoji haben und es mit Snapchat verknüpfen möchten:

Tippen Sie oben auf das Profilsymbol, um zu Ihrem Profilbildschirm zu gelangen Tippe auf Bitmoji hinzufügen Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm Sie benötigen ein Gerät mit mindestens iOS 10 oder Android 5.0.

Erstellen Sie Ihren Bitmoji-Avatar wie oben beschrieben. Wenn Sie es bearbeiten möchten, tippen Sie oben auf das Profilsymbol, um zu Ihrem Profilbildschirm zu gelangen. Tippen Sie auf Bitmoji. Wählen Sie nun eine dieser Bearbeitungsoptionen aus: Bearbeiten Sie Mein Bitmoji, um sein Aussehen zu bearbeiten

Ändere mein Outfit, um neue Klamotten zu bekommen

Ändere Mein Bitmoji-Selfie, um dein Bitmoji auf dem Freunde-Bildschirm zu aktualisieren

Sie verlieren Ihren alten Avatar nicht, wenn Sie auf Bitmoji Deluxe (auch bekannt als 3D Bitmoji) upgraden. Wenn Sie jedoch einen anderen Bitmoji-Stil als 3D ausprobieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Laden Sie die Bitmoji-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter Tippe in der Bitmoji-App auf das runde Zahnradsymbol in der Ecke Tippen Sie auf Avatar-Stil ändern Wischen Sie, um den gewünschten Avatar-Stil auszuwählen

Es gibt drei verschiedene Avatar-Stile, zu denen Sie jederzeit wechseln können:

Bitmoji Deluxe (auch bekannt als 3D-Bitmoji)

Bitmoji-Klassiker

Bitstrips

