So finden und verwenden Sie die Cartoon-Objektive von Snapchat

(Pocket-lint) - Im letzten Jahr war es ein äußerst beliebter Trend, ihre Selfies in Zeichentrickfiguren im Disney- und Pixar-Stil zu verwandeln.

Alles begann im letzten Sommer – als Snapchat ein Objektiv veröffentlichte, das TikTok-Benutzer kooptierten und begannen, ihre Haustiere zu "Disney-ify" und ihre Beiträge mit dem Hashtag #disneydog zu versehen. Snapchat veröffentlichte später Nachfolge-Cartoon-Objektive. Außerdem gibt es einen weiteren Spieler im Raum – Voila AI Artist – der derzeit auf Facebook und Instagram viral wird. Mehr über Voila erfahren Sie in unserem separaten Ratgeber. Aber wenn Sie mehr über die Cartoon-Objektive von Snapchat erfahren möchten, suchen Sie nicht weiter.

Es gibt drei Cartoon-Objektive, die die ganze Aufmerksamkeit auf Snapchat erregen. Eines heißt Cartoon Face , das im August 2020 veröffentlicht wurde. Es folgteCartoon , ein fortschrittlicheres Objektiv, das Ihr gesamtes Gesicht in eine Disney-Figur verwandelt. Das dritte Objektiv, Cartoon 3D Style , wurde im Juni 2021 veröffentlicht (so wie Voila AI Artist an Popularität gewonnen hat). Es hat eher ein Pixar-ähnliches Cartoon-Erscheinungsbild und lässt Sie zwischen scheinbar zwei Geschlechtern wechseln - eines mit abstehenden Ohren.

Denken Sie daran, dass Voila KI verwendet, um Selfies, die Sie im Moment aufnehmen (oder hochladen), in einen Pixar-ähnlichen Cartoon zu verwandeln. Es werden jedoch nur Standbilder gerendert. Snapchat funktioniert in Echtzeit auf Video, sodass Sie Clips von sich selbst als Cartoon in Bewegung erstellen können, die Sie dann mit Freunden in der App teilen oder auf Ihr Gerät herunterladen können, um sie an anderer Stelle zu posten.

Hinweis: Snapchat-Objektive unterscheiden sich von Snapchat-Filtern. Die Linsen von Snapchat - insbesondere Gesichtslinsen - verwenden Augmented Reality, um dich und deine Freunde in etwas Neues zu verwandeln - wie Welpen, Babys oder in diesem Fall Cartoons. Snapchat-Filter hingegen sind Design-Overlays, die Sie über Ihren Snaps hinzufügen. Auf anderen Plattformen wie Instagram werden linsenähnliche Erlebnisse normalerweise als Filter bezeichnet. Auf TikTok werden sie jedoch Effekte genannt. Verwirrend, oder?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Cartoon-Objektive von Snapchat finden können.

Sie können das Cartoon Face-Objektiv direkt über diesen Link öffnen oder es finden und öffnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Öffnen Sie die neueste Version von Snapchat. Gehen Sie zum Kamerabildschirm. Klicken Sie auf das lächelnde Gesicht-Symbol rechts neben der Kamera-Schaltfläche. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf "Erkunden". Geben Sie in der Suchleiste das Wort "Cartoon" ein. Snapchat wird verwandte Objektive anzeigen. Suchen Sie nach dem "Cartoon Face" und wählen Sie es aus. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um Ihr Video zu filmen. Speichern Sie es in Ihrer Kamerarolle oder senden Sie es an andere oder Ihre Geschichte.

Sie können das Cartoon-Objektiv direkt über diesen Link öffnen oder es finden und öffnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Öffnen Sie die neueste Version von Snapchat. Gehen Sie zum Kamerabildschirm. Klicken Sie auf das lächelnde Gesicht-Symbol rechts neben der Kamera-Schaltfläche. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf "Erkunden". Geben Sie in der Suchleiste das Wort "Cartoon" ein. Snapchat wird verwandte Objektive anzeigen. Suchen Sie nach dem Namen "Cartoon" und wählen Sie ihn aus. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um Ihr Video zu filmen. Speichern Sie es in Ihrer Kamerarolle oder senden Sie es an andere oder Ihre Geschichte.

Sie können das Cartoon 3D Style-Objektiv direkt über diesen Link öffnen oder es finden und öffnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Öffnen Sie die neueste Version von Snapchat. Gehen Sie zum Kamerabildschirm. Klicken Sie auf das lächelnde Gesicht-Symbol rechts neben der Kamera-Schaltfläche. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf "Erkunden". Geben Sie in der Suchleiste das Wort "Cartoon" ein. Snapchat wird verwandte Objektive anzeigen. Suchen Sie nach dem "Cartoon 3D-Stil" und wählen Sie ihn aus. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um Ihr Video zu filmen. Sie können auf den Bildschirm tippen, um zwischen den Objektiveffekten zu wechseln. Speichern Sie es in Ihrer Kamerarolle oder senden Sie es an andere oder Ihre Geschichte.

In unserem Leitfaden zu Snapchat erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der App.

