Ryan Reynolds spielt in Ryan Weiß nicht auf Snapchat

(Pocket-lint) - Ryan Reynolds, Schauspieler, zukünftiger Mitinhaber von Wrexham FC und wahrscheinlich der coolste Typ auf dem Planeten, wird bald in seiner eigenen Serie auf Snapchat zu sehen sein .

Ryan Doesnt Know ist eine Serie mit 12 Folgen, in der der Deadpool-Star neue Fähigkeiten erlernen muss. Er wird mit Experten auf verschiedenen Gebieten sprechen, darunter Axtwerfen, Blumenskulptur und Zauberei für Videoeffekte, und dann an jedem Handwerk seine eigene Hand versuchen - vermutlich mit urkomischem Effekt.

Es wurde ein Trailer veröffentlicht, der eine der anderen Fähigkeiten enthält, die er versuchen wird - Eisskulptur mit Kettensägen - wie von Shintaro Okamoto gelehrt.

Die neue Serie startet am 30. Januar 2021 und die Folgen werden dann jeden zweiten Tag ausgestrahlt.

Es befindet sich im Bereich "Entdecken" von Snapchat. Sie können es sehen und / oder über den Link hier abonnieren.

Neben seiner neuen Show und der bevorstehenden Übernahme von Wrexham FC (mit Rob McElhenney) wird Reynolds bald in The Hitmans Wifes Bodyguard zu sehen sein - der Fortsetzung von The Hitmans Bodyguard, in der er neben Samuel L Jackson auftrat. Derzeit arbeitet er auch an einem Drehbuch und einer Idee für Deadpool 3, das als erstes im Franchise Teil des offiziellen Marvel Cinematic Universe sein wird .

Schreiben von Rik Henderson.