Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snap hat in Snapchat einen neuen Abschnitt namens Spotlight angekündigt, der TikTok-ähnliche virale Videos von Benutzern anzeigen soll .

Spotlight ist eine neue Registerkarte in der Snapchat-App . Die in diesem Abschnitt aufgetauchten Videos - oder Spotlight-Schnappschüsse - sind bis zu 60 Sekunden lang.

Wenn Sie auf Spotlight tippen, werden Spotlight-Schnappschüsse angezeigt, die auf dem Algorithmus von Snapchat basieren, den Sie sehen möchten (wahrscheinlich beeinflusst von dem, was Sie in der Vergangenheit gesehen haben und wie lange Sie es gesehen haben). Beachten Sie, dass mit Snapchat Benutzer ihre Snaps bereits an einem Snap Map-Speicherort senden können, damit jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder an einem bestimmten Ort einen Blick darauf werfen kann. Im Gegensatz zu der allgemeinen Verwendung dieser Funktion wurde Spotlight speziell für virale, TikTok-ähnliche Videos entwickelt.

Im Gegensatz zu TikToks verfügen Spotlight-Snaps jedoch nicht über einen öffentlichen Kommentarbereich, und die Benutzerprofile sind standardmäßig privat.

Snapchatter können daher ihre Konten für die Öffentlichkeit unzugänglich machen, während sie weiterhin Inhalte in Spotlight veröffentlichen. Tatsächlich kann jeder seine Schnappschüsse an Spotlight senden, damit andere sie anzeigen können. Sie müssen beim Posten nur auf „Spotlight“ tippen, um es an den Bereich zu senden. Snap sagte, es zahle sogar einige Entwickler für das Posten - und versprach, bis 2021 mehr als 1 Million US-Dollar zwischen den beliebtesten Entwicklern der App pro Tag zu zahlen.

Snap sagte, dass es eine Nachricht direkt über Team Snapchat an Sie senden wird, wenn Sie verdient haben, zusammen mit einem Link zu einem Drittanbieter für Zahlungen (Hyperwallet).

Spotlight-Schnappschüsse sind eine Art Schnappschuss, den ein Benutzer an den neuen Spotlight-Bereich senden kann. Sie erfassen sie wie jeden anderen Schnappschuss (hier finden Sie eine Anleitung ), aber anstatt sie an einen Freund oder an Ihre Geschichte zu senden, senden Sie sie an Spotlight. Snap sagte, Spotlight-Schnappschüsse sollten vertikale Videos mit Ton sein. Wenn Sie versuchen, Standbildfotos, horizontale Schnappschüsse, verschwommene Schnappschüsse oder Nur-Text-Schnappschüsse zu senden, werden diese nicht in Spotlight angezeigt.

Öffnen Sie die neueste Version der mobilen Snapchat-App. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um einen Video-Snap zu erstellen. Tippen Sie auf die Umschalttaste, um zwischen dem Selfie und der nach hinten gerichteten Kamera zu wechseln. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um die Kamera zu wechseln! Tippen Sie auf die Blitzschaltfläche, um den Blitz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie die Kamerataste nicht mehr gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.

Erstellen Sie einen Snap (siehe oben). Tippen Sie unten auf das Snapchat-Sendesymbol, um zum Bildschirm Senden an zu gelangen. Wählen Sie oben im Bildschirm "Senden an" die Option "Spotlight".

Snap empfiehlt, dass Sie auf der Seite "Senden an" ein #Thema hinzufügen, damit andere mitmachen oder weitere Snaps wie Ihren erkunden können. Außerdem sollten Sie kreative Tools wie Untertitel, Sounds, Objektive oder GIFs verwenden, um Ihre Snaps hervorzuheben. Sie können Schnappschüsse von Ihrer Kamerarolle oder Ihren Erinnerungen senden, aber Snap hat den Benutzern mitgeteilt, dass sie "Ihre besten Sachen sehen" möchten. Es kann auch die Anzahl der Schnappschüsse begrenzen, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitfensters an Spotlight senden können.

Snap hat eine Anleitung , die Sie durch die kreativen Tools führt, mit denen Sie einen Spotlight-Snap erstellen können. Es wird sogar detailliert beschrieben, wie ein Spotlight-Snap gelöscht wird.

Beispiele für Spotlight-Schnappschüsse finden Sie in Snaps Ankündigungstweet:

Einführung in Spotlight



Das Beste von Snapchat. Lehnen Sie sich zurück und nehmen Sie alles in sich auf oder reichen Sie Ihre Video-Schnappschüsse ein, und Sie könnten einen Anteil von mehr als 1.000.000 USD pro Tag verdienen. Viel Spaß beim Schnappen! https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk - Snapchat (@Snapchat) 23. November 2020

Spotlight wird in 11 Ländern eingeführt: USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Neuseeland, Norwegen und Schweden.

Weitere Informationen finden Sie in den Spotlight-FAQ von Snapchat .

Schreiben von Maggie Tillman.