Snapchat folgt TikTok, indem es Musik zu Snaps hinzufügt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit einer neuen Musikfunktion namens Sounds bringt Snapchat endlich Musik auf den Punkt - wofür TikTok bekannt ist .

Seit vielen Jahren kopieren Social Media Apps Snapchat . Denken Sie nur an das Format "Geschichten". Snap hat diesen Trend gestartet und jetzt bietet alles von Instagram bis YouTube eine "Geschichten" -Funktion. Aber in letzter Zeit war TikTok das neue coole Kind in der Stadt, mit seiner Fähigkeit, einen endlosen Feed viraler Musikvideos bereitzustellen und Benutzern zu ermöglichen, während der pandemischen kreativen Möglichkeiten, sich auszudrücken, zu Hause zu bleiben.

Kein Wunder also, dass Snapchat jetzt TikTok kopiert. Benutzer können damit Songs hinzufügen, die mit ihren Posts abgespielt werden. Sie können eine Auswahl von Songs durchsuchen und einen zu ihrem Snap hinzufügen. Wenn ein anderer Benutzer den Snap öffnet, können sie nach oben wischen, um mehr zu erfahren, oder den Song in einer anderen Musik-App streamen. Snap begann im August mit dem Testen dieser Funktion. Es ist jetzt für alle iPhone-Benutzer verfügbar (noch nicht für Android).

Im Gegensatz zu TikTok stehen jedoch nur eine Handvoll Tracks zur Verfügung. Aber Snap sagt, es sind mehrjährige Verträge mit Labels in Arbeit.

Snap arbeitet auch an einer weiteren TikTok-ähnlichen Funktion, die in "Monaten" verfügbar sein wird und es Benutzern ermöglicht, Snaps ihr eigenes Audio hinzuzufügen.

Schreiben von Maggie Tillman.