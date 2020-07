Neues Snapchat-Update: Alle wichtigen Funktionen der App

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Snap hat kürzlich seine Keynote zum Partnergipfel abgeschlossen, in der mehrere neue Funktionen für Snapchat sowie Plattform-Updates, Partnerschaftsabkommen und neue Integrationsbemühungen angekündigt wurden. Alles von AR bis Wohlbefinden wurde berührt. Hier finden Sie eine Zusammenfassung aller neuen Funktionen von Snapchat.

Die meisten Änderungen sollten bis Ende Sommer für Android- und iOS-Benutzer der Snapchat-App vorliegen. Snap Minis wurde beispielsweise im Juli 2020 eingeführt.

Snap hat den 2020 Partner Summit am 11. Juni 2020 gestreamt. Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen präsentierten neue Produktfunktionen und kündigten auf der einzigen Veranstaltung neue Partnerschaften an. Der zweite jährliche Gipfel war ursprünglich für Anfang April geplant, wurde jedoch durch die COVID-19-Pandemie verschoben.

Snap hat angekündigt, dass neue Navigationswerkzeuge zu Snap kommen, darunter eine Aktionsleiste, Orte in der Snap-Map, Themen für unsere Story und Story-Antworten. Es versprach auch neue AR-Erfahrungen, wie SnapML-Kreationen für das Lens Studio, gemeinsam genutzte lokale Objektive und die Möglichkeit, Pflanzen und mehr mit einem Scan zu identifizieren. Snap kündigte auch neue Discover-Inhalte und Snap-Originale an.

In Discover gibt es einen neuen Abschnitt "Happening Now", in dem auch Nachrichten, Wetter und Horoskope vorgestellt werden. Zu den weiteren Änderungen gehört eine Reihe von Bemühungen zum Wohlbefinden, z. B. der Ressourcenblock "Hier für Sie" in Profilen. Es gibt auch eine Reihe von Plattform-Upgrades, von neuen HTML5-Erfahrungen im Chat (Snap Minis genannt) bis hin zu Bitmoji 3D-Avataren in Spielen von Drittanbietern. Schauen Sie sich die Details unten an.

Snap führt eine neue Art der Navigation in Snapchat sowie neue Funktionen für die Snap Map und Stories ein.

Snapchat verfügt über ein neues Aktionsleistenelement, das laut Snap ab dem Öffnen der mobilen Snapchat-App eine "Top-Level-Navigation" ermöglichen soll. Es soll sich kontextabhängig ändern, je nachdem, was Sie tun oder sehen.

Snap Map, eine Kartenfunktion, die zeigt, was Ihre Snapchat-Freunde vorhaben, und Geschichten aus der Snapchat-Community hervorhebt, erhält ein Update, mit dem Orte hinzugefügt werden. Diese erleichtern das Auffinden von Orten, die auf der ganzen Welt beliebt sind.

Ein Ortsprofil enthält Schnappschüsse vom Standort, der Adresse, den Öffnungszeiten und Bewertungen von TripAdvisor und Foursquare. Sie können auch Lebensmittel bei Places bestellen - über Postmates, DoorDash und Uber Eats - und zwar in Kürze in den USA.

In unserer Geschichte können Snapchat-Benutzer ihre Schnappschüsse und Videos über die Ereignisse in ihrer Umgebung einreichen, und andere Benutzer können sie global sehen. Sie werden vom Snapchat-Team kategorisiert, um das lokale Ereignis zu erfassen. Laut Snap werden mehr als drei Millionen Schnappschüsse pro Tag mit Our Story geteilt. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, einen Themenaufkleber zu verwenden oder Ihren Snap an ein Community-Thema zu senden.

Beispielthemen sind Life Hacks oder Oddly Satisfying. Sie können auch Themenseiten durchsuchen, um weitere Schnappschüsse zu entdecken.

Snap sagte, es werden Story-Antworten eingeführt, um die Kommunikation mit den Snap-Stars, denen Sie folgen, zu vereinfachen. Diese Autoren und Prominenten können Ihre Story-Antworten dann in Aufkleber verwandeln und sie zu ihren Storys für Fragen und Antworten hinzufügen Sitzungen.

Snap kündigte neue Objektive und Augmented Reality-Erlebnisse für Snapchat-Entwickler, Entwickler und alltägliche Benutzer an.

Das Hauptprodukt von Snap besteht aus Objektiven, die von Snaps eigenem Designteam und einer globalen Entwicklergemeinschaft hergestellt wurden. Entwickler und Entwickler verwenden die kostenlose Desktop-App von Snap - Lens Studio -, um diese AR-Erfahrungen zu erstellen und auf Snapchat zu verteilen.

Snap aktualisiert Lens Studio mit neuen Funktionen, einschließlich SnapML, mit denen jeder Entwickler seine eigenen Modelle für maschinelles Lernen verwenden kann, um Objektive mit Strom zu versorgen. Mit anderen Worten, Entwickler können ihre eigenen Objektive mit von ihnen trainierten neuronalen Netzen erstellen.

Snap sagte, es sei eine Partnerschaft mit Wannaby, Prisma, CV2020 und anderen bei den ersten "SnapML-Kreationen".

Snap zeigt eine Vorschau von Local Lenses an, eine neue Funktion, die "dauerhafte, gemeinsam genutzte AR-Welt direkt über Ihrer Nachbarschaft" ermöglicht. In Kürze können Snapchat-Benutzer mithilfe lokaler Linsen gemeinsam einen virtuellen Raum betreten und "nahe gelegene Gebäude mit farbenfroher Farbe dekorieren".

Benutzer von Snapchat können auf dem Kamerabildschirm „gedrückt halten“, um relevante Objektive basierend auf dem, was die Kamera sieht, zu entsperren.

Um diese Funktion zu verbessern, hat Snap eine Partnerschaft mit PlantSnap geschlossen, damit die Snapchat-Kamera 90% aller bekannten Pflanzen und Bäume identifizieren kann. Es arbeitet auch mit Dog Scanner zusammen, sodass die Kamera fast 400 Rassen erkennen kann. Schließlich wird Snapchat später in diesem Jahr dank Yuka einen Ernährungsscanner hinzufügen, der eine Bewertung der Qualität der Zutaten in vielen verpackten Lebensmitteln liefert.

Snap lieferte nicht viele Details, aber ein Werbevideo für seine neuen AR-basierten Upgrades zeigte an, dass Benutzer einen "Lens Voice Scan" aktivieren können, um bestimmte Objektive anzuwenden. In einem Beispiel zeigte Snap eine Frau, die Snapchat bat, ihre Haare rosa zu färben, und genau das tat es.

Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, wenn wir mehr erfahren.

Snap beschreibt Discover als "geschlossene, kuratierte" Plattform. Aber es ist im Grunde ein Abschnitt in Snapchat, in dem Sie kurze Originalshows ansehen können. Laut Snap sieht mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung der Generation Z Snap Originals. Über 35 Millionen Snapchat-Nutzer haben beispielsweise Will From Home gesehen, ein neues Snap-Original, in dem Will Smith seine Erfahrungen mit dem Aufenthalt zu Hause teilt.

Snap kündigt neue Partnerschaften an, um die Menge an informativen und unterhaltsamen Inhalten zu erhöhen, die im Bereich "Entdecken" von Snapchat verfügbar sind. Disney, ESPN, NBCUniversal, ViacomCBS, die NBA und die NFL haben neue mehrjährige Verträge mit Snap abgeschlossen, die zu neuen Shows und Originalprogrammen (auch bekannt als Snap Originals) für Discover führen werden.

Snap arbeitet auch mit Künstlern wie dem Gründer / CEO von Laugh Out Loud, Kevin Hart, der Autorin und Regisseurin Catherine Hardwicke, dem Schauspieler und Produzenten Anthony Anderson und Bunim / Murray Productions zusammen. Einige ihrer neuen Snap-Originale werden im nächsten Jahr uraufgeführt und enthalten "nicht geschriebene Serien, charakterbasierte Dokumentationen sowie geskriptete Dramen und Komödien".

Eine der neuen Shows soll "helfen, die psychische Gesundheit zu entmystifizieren". Es heißt Coach Kev und wird von Laugh Out Loud produziert. Der Komiker und Produzent Kevin Hart teilt Positivität und Weisheit, "für alle, die ihr bestes Leben führen wollen". Es wird später in diesem Jahr Premiere haben.

Snap führt in Discover eine Nachrichtenfunktion mit dem Namen "Happening Now" ein, mit der Benutzer über die Snapchat-App mehr aktuelle Nachrichten konsumieren können. Laut Snap haben im Jahr 2020 mehr als 125 Millionen Menschen Nachrichten auf Snapchat gesehen, und Happening Now verwandelt diese Geschichten - ob Politik, Unterhaltung, Sport usw. - in ein neues "benutzerfreundliches Format für Mobilgeräte".

Snap hat sich mit mehreren Verlagen zusammengetan, um Inhalte für Happening Now bereitzustellen, darunter The Washington Post, Bloomberg, Reuters, NBC News, ESPN, NowThis, E! Nachrichten und BuzzFeed-Nachrichten. Es werden auch öffentlich eingereichte Snaps von globalen Benutzern bereitgestellt. Außerdem sehen Sie personalisiertes Wetter von AccuWeather (komplett mit Bitmoji) und Horoskope von Sanctuary.

Snap kündigt neue Funktionen an, mit denen Benutzer geschult und unterstützt werden sollen, die mit ihrem eigenen Wohlbefinden zu kämpfen haben. Snap befragte seine Benutzer und stellte fest, dass "ihre Freunde die ersten Menschen sind, an die sie sich wenden, wenn sie Hilfe benötigen, mehr als Fachleute oder sogar ihre Eltern", wenn sie unter Stress und Angst leiden. Es bietet Benutzern und ihren Freunden Ressourcen für vorbeugendes Wohlbefinden.

Snap ist eine Partnerschaft mit Headspace eingegangen, einem geführten Meditations- und Achtsamkeitsdienst. Als Teil einer weiteren neuen Funktion namens Snap Minis, mit der Entwickler ihre eigenen Mini-Erlebnisse in Snapchat anbieten können, gibt es einen neuen Headspace Mini, mit dem Snapchat-Benutzer auf die Meditationen und Achtsamkeitspraktiken von Headspace zugreifen können. Dies alles geschieht direkt in einem Chat.

Snapchat verfügt über ein In-App-Berichterstellungstool, mit dem Snapchat-Benutzer Snap benachrichtigen können, wenn sie befürchten, dass ihre Freunde einem Risiko für Selbstverletzung ausgesetzt sind, und diesen Freund dann über jede verfügbare Hilfe benachrichtigen. Snap aktualisiert diese Erfahrung, damit Snapchat-Benutzer sofort mit Notdiensten in Verbindung treten oder eine Nachricht an die Crisis Text Line senden oder mit der National Suicide Prevention Hotline sprechen können.

Snapchat startet eine neue Sicherheitsbenachrichtigung, die Snapchat-Benutzer auffordert, ihre Freundesliste zu überprüfen und ihre Privatsphäre zu schützen.

Snap hat ein neues Tool für psychische Gesundheit namens Here For You , das Teil der integrierten Suchfunktion von Snapchat ist. Es soll "Sicherheitsressourcen" von Experten für psychische Gesundheit - einschließlich lokaler Experten - anzeigen, wenn Sie nach bestimmten Themen wie Angstzuständen, Depressionen, Stress, Trauer, Selbstmordgedanken und Mobbing suchen. Jetzt fügt Snap ein neues Here For You Center in die Profile der Snapchat-Benutzer ein.

Schließlich kündigte Snap eine Reihe neuer Updates und Partnerschaften für SnapKit, Snap Games, Bitmoji und andere Plattformen an. SnapKit enthält Tools, mit denen Entwickler einige der besten Funktionen von Snapchat in ihre Apps integrieren können. In der Zwischenzeit ist Snap Games das Gaming-Ökosystem von Snap für Minispiele, die Sie aus Gesprächen heraus starten können. Dann gibt es die Snap Minis, die wir zuvor besprochen haben.

Dies sind nur einige der Plattformen und Ökosysteme von Snap. Hier ist ein Blick darauf, was in allen neu ist.

Snap Minis sind HTML5-Erlebnisse, die für Gespräche in Snapchat entwickelt wurden. Hier sind einige der bisher angekündigten Minis:

Coachella: Koordiniere und plane dein Festival-Lineup mit deinen Freunden.

Headspace: Meditiere und sende ermutigende Nachrichten mit bedürftigen Freunden.

Lass es uns tun: Müssen Sie eine Gruppenentscheidung treffen? Dieser Mini hilft Ihnen bei der Auswahl Ihres nächsten Schrittes.

Kinokarten: Wählen Sie eine Showzeit in einem Theater und wählen Sie gemeinsam Sitzplätze aus.

Prediction Master: Rechtzeitige Fragen zu allem - sehen Sie, welche Freunde psychisch sind.

Saturn: Teile und vergleiche ihre Stundenpläne mit Kommilitonen.

Tembo: Erstelle mit Freunden auf Snapchat Kartenspiele, um das Lernen zu erleichtern.

Snap Minis wurde am 20. Juli live geschaltet.

Snap führt das Camera Kit für Entwickler ein, damit diese die AR- und Kamerafunktionen von Snapchat in ihre eigenen Apps integrieren können. Laut Snap können mit Lens Studio erstellte Objektive über das Camera Kit jetzt auf ihrer App und Snapchat leben. Hier sind Partner, die planen, Camera Kit zu verwenden:

MLB Ballpark App: Sie können mit Teams und Maskottchen in AR interagieren.

Nike: Snapchat-Objektive in einer neuen Wellness-App ermöglichen Videoantworten und Duette.

Squad: Squad-Benutzer können lustige Objektive hinzufügen, während sie gemeinsam Videos ansehen.

Triller: Trillers Community kann mit von Künstlern inspirierten Objektiven interagieren.

Als Update für das Creative Kit von Snapchat führt Snap Dynamic Lenses ein, mit denen Entwickler Echtzeitinformationen aus ihren Apps in Lenses integrieren können. Benutzer können auch Objektive für Snapchat von Apps wie Houseparty, Nike und Yahoo! Fantasy-Sport.

Snap startet eine neue Initiative namens Bitmoji for Games. Es bringt 3D-Bitmoji-Avatare in Spiele von Drittanbietern, sodass Benutzer auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Mobilgeräten, PCs und Konsolen, als Bitmoji in verschiedenen Titeln spielen können. Denken Sie daran, dass Snap Bitmoji vor Jahren gekauft hat und seinen Benutzern seit langem die Möglichkeit bietet, Aufkleber und andere niedliche Animationen mit ihren benutzerdefinierten Bitmoji-Avataren zu senden.

Einige der von Bitmoji für Spiele unterstützten Titel beim Start sind:

Perfekter Master 3D (Gismart)

Scrabble GO (Scopely)

SingHeads (Dream Reality Interactive)

Super Brawl Universe (Nickelodeon und Playsoft)

Uno! (Mattel)

Voodoo

Wasser schießend (Rollic and Tiplay Studio)

Snap stellte auch eine neue Liste von Spielen von sich selbst sowie von neuen und bestehenden Partnern vor:

Bitmoji Paint (Snap): Kommen Sie zusammen, um zu einer massiven Collage beizutragen.

Bumped Out (Zynga): Kontrolliere Fahrzeuge und versuche, Freunde von einer Insel zu stoßen.

Freund-Quiz (Spielabschluss): Teilen Sie Quiz und finden Sie heraus, wer die höchsten Punktzahlen erzielt.

Nordeus: Werde Fußballmeister.

Quizparty (Mojiworks): Testen Sie Ihr Wissen in Kategorien mit Ihren Freunden.

Fertig Set Golf! (PikPok): Ein Minigolfspiel, bei dem die Spieler ihren Verstand und ihre Reflexe einsetzen.

Sling Racers (Madbox): In diesem Echtzeit-Multiplayer-Spiel schwingen, tippen, um zu haken und Sprünge zu machen.

Schneezeit (Funday Factory): Gehen Sie mit Ihrem Bitmoji auf die Piste.

Super Snappy Bowling (NOWWA): Multiplayer-Bowlingspiel in Echtzeit.

Weitere Informationen finden Sie im Blog von Snapchat .