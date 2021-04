Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snaps Tool für psychische Gesundheit namens Here For You möchte, dass Sie wissen, dass immer jemand für Sie da ist.

Here for You wurde ursprünglich im letzten Jahr vorgestellt und wurde entwickelt, um Snapchattern, die möglicherweise unter psychischer Gesundheit oder emotionalen Krisen leiden, "proaktiven In-App-Support" zu bieten. Es ist auch nur für alle nützlich, die mehr über diese Probleme erfahren und anderen helfen möchten, die sich mit ihnen befassen. Here For You wurde vor der Coronavirus-Pandemie angekündigt und dann frühzeitig eingeführt, um den Menschen zu helfen, mit allen Auswirkungen der Isolation umzugehen.

Here For You wurde entwickelt, um "Sicherheitsressourcen" von Experten für psychische Gesundheit - einschließlich lokaler Experten - anzuzeigen, wenn Sie nach bestimmten Themen wie Angstzuständen, Depressionen, Stress, Trauer, Selbstmordgedanken und Mobbing suchen. Es gibt beispielsweise ein COVID-19-spezifisches Thema mit Informationen des Ad Council, der Weltgesundheitsorganisation, der CDC, der Crisis Text Line, des NHS und anderer. Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, hat sich mit diesen Experten zusammengetan, um Inhalte speziell für Coronavirus zu erstellen.

In einer Erklärung sagte Snap, Here For You sei "durch Studien informiert", die zeigen, dass die Verbindung mit anderen die beste Verteidigung gegen "Gefühle der Einsamkeit" darstellt.



Mit der Suchfunktion in der Snapchat-App für iOS und Android können Sie Freunde, gespeicherte Erinnerungen, Objektive, Verlagsgeschichten und jetzt Here For You-Ressourcen finden. Geben Sie einfach ein Thema im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit ein, z. B. Depression, Selbstmord oder auch nur "traurig", und dann werden hier Vorschläge für Sie angezeigt, die sich auf das gesuchte Thema beziehen. Sie sehen auch Ressourcen im Zusammenhang mit der Pandemie, wenn Sie nach Coronavirus oder COVID-19 suchen. Sie können Here For You auch für regelmäßige Updates abonnieren.

Öffnen Sie die neueste Version der mobilen Snapchat-App. Sofern Sie kein neuer Benutzer sind, der sich zuerst anmelden muss, sollte die Kamera angezeigt werden. Suchen Sie oben nach der Schaltfläche Suchen (Lupensymbol) und tippen Sie darauf. Beginnen Sie nun mit der Eingabe in das Suchfeld. Geben Sie "Here For You" ein, um die Funktion zu finden und zu abonnieren, oder geben Sie Wörter ein, die sich auf psychische Gesundheitskrisen oder die Pandemie beziehen, die hier angezeigt werden soll.

Schreiben von Maggie Tillman.