Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung macht einige Funktionen in der Samsung Cloud zunichte , darunter Drive Storage und Gallery Sync.

Ab dem 30. Juni 2021 in den USA und in Großbritannien können Sie Ihre Dateien und Bilder nicht mehr mit der Cloud synchronisieren, und alle vorhandenen Dateien, die Sie gespeichert haben, werden gelöscht. (Sie können weiterhin Notizen, Kalender und Kontakte synchronisieren.) Wenn Sie Samsung Cloud zum Sichern aller Ihrer Daten verwendet haben, möchten Sie möglicherweise eine Alternative wie Microsoft OneDrive suchen. Tatsächlich macht es Samsung wirklich einfach, zu OneDrive zu wechseln.

Microsoft bietet die gleiche Menge an Speicherplatz an, die Sie bereits in der Samsung Cloud haben, und zwar ein Jahr lang kostenlos. Ihre Galerie wird weiterhin automatisch synchronisiert. So nutzen Sie das Angebot und wechseln in wenigen einfachen Schritten von Samsung Cloud zu OneDrive.

Hinweis: Wenn Sie außerhalb der USA und Großbritanniens leben, arbeitet Samsung Cloud möglicherweise nach Juni nicht mehr für Sie. Hier können Sie überprüfen, ob dies der Fall ist.

Wenn Sie die benutzerfreundliche und kostenlose Methode von Samsung zur Migration Ihrer Daten auf OneDrive nutzen möchten, haben Sie bis zum 31. März 2021 Zeit. Sie können Ihre Daten auch dann noch aus der Samsung Cloud herunterladen, wie Samsung bereits sagte Dateien werden erst Ende Juni 2021 gelöscht.

Diejenigen unter Ihnen, die ein Samsung-Gerät besitzen, haben möglicherweise bereits eine Benachrichtigung erhalten, in der Sie aufgefordert werden, auf OneDrive zu migrieren. Samsung hat diese Migration im Oktober 2020 gestartet, sodass Sie alle Ihre Samsung Cloud-Daten problemlos auf OneDrive übertragen und aus der Samsung Cloud löschen können. Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht gesehen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte - es dauert nur wenige Sekunden, um den Vorgang zu starten:

Öffnen Sie die Samsung Cloud Wählen Sie das Dreipunktmenü oben rechts. Tippen Sie auf Meine Daten herunterladen. Tippen Sie auf Weiter. Wählen Sie Zu OneDrive verschieben Tippen Sie auf Bestätigen.

Alle Ihre Bilder, Videos und Dateien werden automatisch auf OneDrive verschoben. Dies kann je nach Datenmenge viel Zeit in Anspruch nehmen.

Sie können Ihre Daten aus der Samsung Cloud herunterladen und auf Wunsch auf einen anderen Speicheranbieter oder eine externe Festplatte verschieben. Hier ist wie:

Öffnen Sie die Samsung Cloud. Tippen Sie oben rechts auf das Dreipunktmenü. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Meine Daten herunterladen. Tippen Sie auf Weiter. Wählen Sie Meine Daten herunterladen. Tippen Sie auf Bestätigen. Sie werden aufgefordert, dies zu bestätigen. Tippen Sie auf Dienst beenden.

Schreiben von Maggie Tillman.