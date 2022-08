Wie man auf Discord streamt: Teile dein Spiel mit deinen Freunden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie nicht öffentlich streamen und live auf YouTube, Facebook oder Twitch gehen wollen, aber trotzdem möchten, dass Ihre Freunde sehen, was Sie tun, dann ist Discord eine Option.

Discord ist nicht nur eine Plattform für Voice-Chat und Messaging. Discord kann auch für viele andere Zwecke genutzt werden, z. B. für das Streaming deines Spiels, damit deine Freunde sehen können, was du gerade machst.

-

Das ist ideal, wenn du ein Spiel spielst, das keinen Zuschauermodus hat, oder wenn du zeigen willst, was du in einem bestimmten Spiel, einer bestimmten Anwendung oder einfach in Windows im Allgemeinen machst.

Was ist der Pocket-Lint Daily und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 2 February 2022 Pocket-lint daily ist ein täglicher Tech-Newsletter, der von Stuart Miles, dem Gründer von Pocket-lint, kuratiert wird. Finden Sie heraus, wie Sie

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass der beste Weg zum Streamen auf Discord über einen Server führt. Du kannst einen Sprachanruf mit Freunden auf Discord starten und dann deinen Bildschirm auf diese Weise streamen, aber wenn du das über einen Server machst, kannst du deinen Bildschirm schnell und einfach mit mehr Freunden teilen.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie du deinen eigenen Discord-Server startest und wie du einem Discord-Server beitrittst, den jemand anderes erstellt hat. Wir empfehlen dir also , das zu lesen, falls du die Grundlagen noch nicht kennst.

Der nächste Schritt besteht darin, einem Sprachkanal beizutreten. Bevor Sie mit dem Streaming beginnen können, müssen Sie einem Sprachkanal beitreten.

Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach den Sprachkanälen und klicken Sie dann auf den richtigen Kanal, um ihm beizutreten. Sobald Sie einem Sprachkanal beigetreten sind, sehen Sie, dass sich die Optionen unten links in der App neben Ihrem Namen ändern.

Zu den Optionen gehören jetzt eine Schaltfläche für Video (mit der Sie Ihre Kamera übertragen können) und eine für "Bildschirm", mit der Sie Ihre Apps, Spiele oder Ihren Desktop streamen können.

Wir gehen davon aus, dass Sie in diesem Fall ein Spiel und nicht Ihre Webcam streamen möchten.

Die Schritte sind:

Klicken Sie unten links in der App auf "Bildschirm".

Klicken Sie in der Liste der Anwendungen auf das Spiel

Überprüfen Sie den Kanal, auf den Sie streamen möchten

Klicken Sie auf , um die Einstellungen für die Stream-Qualität, einschließlich Auflösung und Bildrate, anzupassen.

Klicken Sie auf "Live gehen".

Sobald Sie dies getan haben, sind Sie live auf dem Sprachkanal. Andere Personen können dann auf den Stream klicken, um ihn anzuschauen, und werden dadurch in der Regel mit Ihnen in den Sprachkanal gezogen.

Am unteren Rand des Bildschirms wird über Ihrem Profilbild angezeigt, was Sie gerade streamen. Sie können den Stream beenden, indem Sie auf den Bildschirm mit dem x in der Mitte daneben klicken.

Wenn Sie mehrere Monitore haben oder Probleme beim Streamen Ihres Spiels auf Discord haben, können Sie stattdessen Ihren "Bildschirm" streamen.

Führen Sie dazu die gleichen Schritte aus wie beim Streamen eines Spiels oder einer Anwendung, wählen Sie aber stattdessen die Option "Bildschirm". Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dann alles auf dem gewählten Bildschirm gestreamt wird, und das könnte Dinge zeigen, die Sie nicht sehen wollen. Das wäre nicht ideal, wenn Sie sich auf einem öffentlichen Server mit Leuten befinden, die Sie nicht kennen.

Schreiben von Adrian Willings.