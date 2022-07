SteelSeries möchte deine Zielgenauigkeit testen, um eine Ausrüstung zu gewinnen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - SteelSeries hat 3D Aim Trainer erworben, um Spielern in ihren Lieblings-FPS-Spielen einen Vorteil zu verschaffen.

Das Unternehmen arbeitet schon seit einiger Zeit daran, sein Arsenal an Tools für Gamer zu erweitern. Dazu gehören Tools wie SteelSeries Moments, mit dem sich Gameplay-Clips ganz einfach aufnehmen und weitergeben lassen, und SteelSeries Sonar, mit dem sich der Ton so einstellen lässt, dass man die wichtigsten Geräusche hört (z. B. die Schritte des Gegners). Jetzt möchte SteelSeries auch dabei helfen, das Zielen zu verbessern.

Zu diesem Zweck erweitert SteelSeries sein Arsenal an Tools um den 3D Aim Trainer. Der 3D Aim Trainer ist bereits sehr beliebt bei Spielern, die sich in Shootern einen Vorteil verschaffen wollen. 14 Millionen Menschen haben es seit 2018 ausprobiert und jetzt kannst auch du es tun - mit der Chance, eine tolle Ausrüstung zu gewinnen.

3D Aim Trainer kann im Browser gespielt werden, ohne dass ein Download erforderlich ist, und noch besser: Es ist kostenlos. Als ob das nicht schon verlockend genug wäre, verlost SteelSeries einige Preise, um dich zu ermutigen, es auszuprobieren. Wenn du den 3D Aim Trainer ausprobierst, hast du die Chance, eine von 30 SteelSeries Prime Mäusen zu gewinnen.

Es gibt noch weitere tolle Preise zu gewinnen. Der erste Preis ist ein SteelSeries-Paket im Wert von bis zu 960 Euro!

1. Platz - Komplettes SteelSeries-Paket, freie Wahl: Ein beliebiges Headset, eine Tastatur, eine Maus und ein Mauspad.

2. Platz - Komplettes SteelSeries-Paket: SteelSeries Arctis Prime Headset, SteelSeries Apex 7 TKL Tastatur,

SteelSeries Prime Funkmaus, SteelSeries QcKheavy großes Mousepad

SteelSeries Prime Funkmaus, SteelSeries QcKheavy großes Mousepad 3. Platz - Headset, Maus und Mauspad: SteelSeries Arctis Prime Headset, SteelSeries Prime kabellose Maus

, SteelSeries QcKheavy großes Mauspad

In jeder Kategorie kann nur eine Person gewinnen, aber es gibt 30 Preise zu gewinnen.

Um loszulegen, besuche die 3D Aim Trainer-Website und klicke auf die Schaltfläche "Jetzt spielen", um Zugang zu einer Reihe verschiedener Modi zu erhalten, die du ausprobieren kannst. Diese reichen vom Schießen auf hüpfende Bälle bis hin zu Zombie-Überlebensmodi und Verfolgungsspielen.

Die verschiedenen Modi sind so konzipiert, dass sie das Gefühl echter FPS-Spiele wie Valorant, CS:GO und Apex Legends nachahmen. So kannst du dein Zielen üben und diese Fähigkeiten dann in deinem Lieblingsshooter umsetzen.

Du kannst ganz einfach kostenlos spielen, musst dich aber unbedingt für ein Konto anmelden, um deine Daten zu registrieren.

Um an der SteelSeries-Verlosung teilzunehmen, achte auf die Turnieroptionen auf der Homepage der Website und mach mit, um die Chance auf tolle Preise zu erhalten!

Schreiben von Adrian Willings.