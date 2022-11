Feiern wie 1996 mit diesem Palm-Pilot-Emulator

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vermissen Sie Ihren Palm Pilot oder, noch schlimmer, sind Sie zu jung, um einen zu benutzen? Kein Grund zur Panik, denn das Internet Archive hat ihn gerade in Ihrem Browser emuliert.

Der Palm Pilot war wohl der Vorläufer der Smartphones und war ein kleines Gerät mit Touchscreen, mit dem man alles Mögliche machen konnte. Man konnte mit einem Stift und einer komischen Handschrifterkennung schreiben, E-Mails verschicken und so weiter. Das war schrecklich und großartig zugleich, und jetzt kann man es auch in einem Webbrowser (wieder)erleben.

Der Prozess, verschiedene Palm-Pilot-Anwendungen in den Emulator zu integrieren, ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt weit über 500 davon, die Sie ausprobieren können, darunter auch Spiele und mehr. Es ist ein Sprung zurück in die berauschenden Tage der Vor-iPhone-Ära, und es ist atemberaubend.

Sagen Sie es nicht weiter, aber ich kündige die PalmPilot-Emulation im Internet Archive für die Feiertage an, wahrscheinlich nächste Woche. Alle derzeit in Arbeit befindlichen Objekte müssen noch beschrieben werden, es ist also noch nicht ganz fertig.

