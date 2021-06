Nvidia verwandelt Ihre Skizzen mit KI in Kunst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die cleveren Köpfe bei Nvidia lassen sich immer wieder neue Wege einfallen, um künstliche Intelligenz zu nutzen, um seltsame und wundervolle Dinge zu tun. Dazu gehört auch die Entwicklung neuer Tools , die Entwicklern helfen, ihr Spiel zu verbessern und ihren Workflow zu verbessern. Aber es bedeutet manchmal auch kostenlose Software, an die wir uns alle wenden können.

Nvidia Canvas ist ein solches Produkt. Diese kostenlose App verwendet KI, um Ihre digitalen Pinselstriche in Echtzeit in lebensechte Bilder zu verwandeln. Das ist richtig, mit Nvidias Hilfe können Sie Ihre groben Skizzen und Kritzeleien in ein Kunstwerk verwandeln.

Die Canvas-App ist für jeden verfügbar, mit einer Einschränkung: Sie müssen eine Nvidia RTX-Grafikkarte ausführen, damit sie funktioniert. Solange dies der Fall ist, können Sie einfach die App laden und dann mit dem Malen beginnen.

Nvidia sagt, dass es generative gegnerische Netzwerke verwendet hat, um dieses System zu trainieren, indem es über 5 Millionen Bilder verwendet, die es Canvas ermöglichen, spektakuläre, realistische Endergebnisse zu erzielen.

Der Lackierprozess ist auch ziemlich einfach. Auf der rechten Seite befindet sich ein Werkzeugraster, in dem Sie aus verschiedenen "Materialien" zum Malen auswählen können. Diese Liste umfasst Himmel, Wolken, Gras, Hügel, Stein, Meer, Sand, Flüsse, Nebel und mehr. Wählen Sie eine davon aus und malen Sie einen Klecks und Sie sehen ein entsprechendes realistisches Bild im zweiten Bedienfeld.

Es gibt auch eine Option, zwischen verschiedenen Stilen zu wechseln, die wie Filter für Ihr endgültiges Bild sind.

Mit nur wenigen Strichen können Sie verschiedenste Bilder erstellen, die leicht in der realen Welt hätten aufgenommen werden können. Wenn Sie von den Ergebnissen besonders beeindruckt sind, können Sie sie als .psd-Datei exportieren und in Adobe Photoshop importieren, um den letzten Schliff zu verleihen.

Worauf wartest du? Laden Sie Canvas herunter und malen Sie jetzt.

Schreiben von Adrian Willings.