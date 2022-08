Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Um die rückläufigen Abonnentenzahlen anzukurbeln, plant Netflix für das nächste Jahr die Einführung eines werbefinanzierten Streaming-Angebots. Einem neuen Bericht zufolge wird dieser nicht nur zu einem günstigeren Preis im Austausch für die Einblendung von Werbung angeboten werden. Es könnte auch eine wichtige Funktion eingeschränkt werden, was preisbewusste Verbraucher dazu veranlassen könnte, ein Abonnement für die neue Stufe zu überdenken.

Laut dem Code, den der Entwickler Steve Moser in der Netflix-App entdeckt und später mit Bloomberg geteilt hat, erwägt Netflix, Offline-Downloads auf Abonnenten der werbefreien Abonnements zu beschränken. Derzeit hat Netflix drei Stufen: Für 9,99 US-Dollar pro Monat können Sie Inhalte in Standardauflösung auf einem Bildschirm gleichzeitig ansehen; für 14,99 US-Dollar pro Monat können Sie in HD auf zwei Bildschirmen gleichzeitig sehen; für 19,99 US-Dollar können Sie in 4K UHD mit 4K auf vier Bildschirmen gleichzeitig sehen.

-

Alle drei Tarife sind derzeit werbefrei und unterstützen Offline-Downloads. (Wie man Filme oder Fernsehsendungen herunterlädt, um sie später in der Netflix-App offline anzusehen, erfahren Sie hier im Netflix-Support-Hub).

Die besten iPhone-Apps 2022: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 30 April 2022 Dies sind die absolut besten iPhone-Apps, die derzeit erhältlich sind, von Produktivitäts-Apps bis hin zu Apps für Reisen, Lesen, Musikhören und

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal sagte Netflix, dass es sein erstes werbegestütztes Angebot "Anfang 2023" auf den Markt bringen will. Der Streaming-Gigant hat noch keine Preise für das kommende werbefinanzierte Angebot genannt, aber er hat versprochen, dass es weniger kosten wird als sein beliebtestes Angebot ohne Werbung: Das Standardpaket, das in den USA 14,99 Dollar pro Monat kostet und zwei HD-Streams ermöglicht.

Man bedenke, dass Netflix im zweiten Quartal weltweit 970.000 Abonnenten verloren hat. Die Nachricht, dass das werbefinanzierte Angebot kurz vor der Einführung steht, war also nicht überraschend. "Es wird zwar einige Zeit dauern, bis unsere Mitgliederbasis für die werbefinanzierte Ebene und die damit verbundenen Werbeeinnahmen wachsen, aber langfristig glauben wir, dass Werbung einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern (durch niedrigere Preise) und ein Gewinnwachstum (durch Werbeeinnahmen) ermöglichen kann", so Netflix in seiner Bilanz.

Netflix hat erstmals in seinem Bericht zum ersten Quartal bekannt gegeben, dass es einen werbefinanzierten Dienst einführen will - und gleichzeitig enthüllt, dass es gegen Passwort-Sharer vorgeht.

Schreiben von Maggie Tillman.