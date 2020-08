Eine kurze Geschichte von Microsoft Windows durch die Jahrhunderte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit Windows 95 im Alter von 25 Jahren blicken wir auf die gesamte Geschichte von Microsoft Windows zurück.

Aber Windows war nicht immer als Windows bekannt. Wenn eine Rose mit einem anderen Namen so süß gerochen hätte, würden wir alle jedes Mal Interlace Manager verwenden, wenn wir unsere Computer einschalten. So begann alles für Microsofts Projekt im Jahr 1981, als das, was zu Windows wurde, zum ersten Mal entwickelt wurde.

Glücklicherweise dachte eine kluge Seele, als Windows 1.0 1985 veröffentlicht wurde, dass ein etwas verbraucherorientierterer Name besser sein könnte. Sie hatten Recht. Und der Rest ist, wie sie sagen, Geschichte.

Windows 1.0 (1985)

Anfangs war Windows kaum mehr als ein Add-On für die Betriebsumgebung für DOS. MS DOS Executive war ein weiterer Name, der auf der Strecke blieb, aber die benutzerfreundliche GUI-Ergänzung zum Computing genauer beschrieb.

Microsoft hatte - vor den Macs - an den frühen Apple-Computern an deren Desktop-Zubehör gearbeitet, und ein Großteil des Windows-Looks wurde von Apple lizenziert. Es konnte keine Überlappung von Fenstern geben, daher wurden Kacheln verwendet, um sie nebeneinander zu platzieren, und es gab auch keinen Mülleimer, wie in Apple OS implementiert.

Trotz einiger bekannter Gesichter in Form von Taschenrechner, Kalender, Kartendatei, Zwischenablage-Viewer, Uhr, Systemsteuerung, Notizblock, Farbe, Umkehrung, Terminal und dem Word-Vorgänger Write gab es keine große Beliebtheit für das System.

Windows 2.0 (1987)

Zwei Jahre später ging es bei der zweiten Iteration im Wesentlichen um Verbesserungen der Speicherverwaltung und der Schnittstelle selbst. zwei der wichtigsten Bereiche eines Betriebssystems.

Windows 2.0 öffnete den erweiterten Speicher für Programme, die normalerweise für die Ausführung von Peripheriegeräten gespeichert wurden. Es bedeutete eine größere Multitasking-Fähigkeit und es sah mehr wie das reale Bild aus, als Microsoft überlappende Fenster in das Design schlich.

Das System führte neue Tastaturkürzel und die mittlerweile bekannten Excel- und Word-Anwendungen ein. Der eigentliche Schub für das Betriebssystem war jedoch, dass die äußerst beliebte Desktop-Publishing-Software Aldus PageMaker (später von Adobe InDesign abgelöst) in einer Windows-Variante veröffentlicht wurde.

Es war das erste große Stück Software von Drittanbietern, das sowohl unter Windows als auch unter Mac verfügbar war, und es ist der Moment, den viele Historiker als Wendepunkt für Microsoft ankündigen. Das System war nun auf einer Ebene dem von Apple ebenbürtig.

Windows 3.0, 3.1 & 3.11 (1990)

Windows 3.0 war der erste Erfolg für Microsoft im kommerziellen Sinne. Das Unternehmen hatte kritische Vorgänge in Assembly anstelle von C neu geschrieben, um sie leichter und schneller zu machen, und die Einführung von virtuellem Speicher und VGA-Karten bedeutete eine effizientere, leistungsfähigere und grafisch leistungsfähigere Plattform.

Der virtuelle Speicher konnte Anwendungen dazu verleiten, zu glauben, dass sie große Adressraumblöcke verwenden, wenn dieser tatsächlich fragmentiert und häufig auf die Speicherplatte verschüttet wird, anstatt nur den RAM zu verwenden.

Dies bedeutete, dass Windows mehrere Programme gleichzeitig erfolgreich ausführen konnte. Gleichzeitig war das System auch flexibel. Wenn Sie Anwendungen also lieber den Schutz bieten möchten, in einem Block ausgeführt zu werden, können Sie auch dafür automatisch einen bestimmten Speicherplatz zuweisen.

Windows 3.0 verkaufte sich in den ersten sechs Monaten 2 Millionen Mal und stieg in den nächsten 18 Monaten auf 10 Millionen.

3.1 wurde als Reaktion auf die Betriebssystemsoftware IBM OS / 2 2.0 veröffentlicht, die ursprünglich ein Joint Venture mit Microsoft war. Es enthielt die gleichen Fehlerkorrekturen und Multimedia-Unterstützung. Als 3.11 herauskam, hatte Microsoft sichergestellt, dass sie die Bedrohung durch IBM erkannt hatten, und Windows war 32-Bit geworden.



Im gleichen Zeitraum wurden Microsoft immer mehr Funktionen im Mac OS-Stil hinzugefügt, bis der frühere Arbeitgeber das Unternehmen unter 189 Anklagen wegen des Apple-Erscheinungsbilds von Windows verklagte. Von diesen wurden 179 entlassen und die letzten 10 wurden als Ideen angesehen, die einfach nicht urheberrechtlich geschützt waren.

Windows 95 (1995)

10 Jahre nach dem Start der ersten Version von Windows war es Zeit für ein ernstes Facelifting.

Windows 95, ursprünglich unter dem Codenamen Chicago, hat die Benutzeroberfläche mit dem Startmenü und der Taskleiste erheblich verändert und bietet auch beeindruckende Verbesserungen unter der Haube.

Es führte präventives Multitasking in das Betriebssystem ein, um sicherzustellen, dass jede Anwendung einen angemessenen Teil der CPU erhält, während sie versucht, ausgeführt zu werden. Dies ist aufgrund eines Interrupt-Mechanismus möglich, mit dem bereits ausgeführte Apps angehalten und ihre Anforderungen an die Stromressourcen geordnet werden können. Jedes 32-Bit-Programm erhielt jetzt auch einen separaten Adressraum, sodass ein schlechtes Programm nicht zum Absturz des gesamten Systems führen würde. Durch diese beiden Fortschritte war Windows jetzt viel stabiler als zuvor.



Die großartige Ergänzung auf Benutzerseite war Plug and Play, wodurch die Jagd auf den vorherigen Treiber zusammen mit vielen CD-ROMs, die mit verschiedenen Teilen des Peripherie-Kits geliefert wurden, viel weniger wichtig wurde. Das System ermöglichte die automatische Erkennung und Installation von Hardware mit erheblich weniger Aufwand als je zuvor auf PCs.

Dateinamen können jetzt bis zu 250 Zeichen lang sein, und der unterstützte RAM unter Windows 95 betrug bis zu 512 MB mit einem virtuellen Effekt von 2 GB. DOS wurde so gut wie vollständig umgangen und jetzt nur noch als Boot-Ladegerät verwendet.

Windows 98 (1998)

Trotz besserer Unterstützung für das FAT-32-Dateisystem, neuer Hardwaretreiber und zulässiger Festplattenpartitionen größer als 2 GB wurde Windows 98 im Vergleich zur vorherigen Version stark wegen seiner Langsamkeit und Unzuverlässigkeit kritisiert.

Die meisten Probleme wurden ein Jahr später durch die zweite Ausgabe (Windows 98 SE) behoben, aber es gab weitere Kontroversen in der Benutzeroberfläche mit der Integration von Internet Explorer in das Design und in Windows Explorer.

Dies führte schließlich zu dem Vorwurf, Microsoft habe seine Position auf Kosten der schwindenden Browser-Konkurrenz Netscape Navigator (dem Vorläufer von Mozilla Firefox) missbraucht. Letztendlich hatte der Fall wenig Einfluss auf den Erfolg beider Unternehmen, und schließlich wurde Windows 98 von Verbrauchern auf der ganzen Welt geschätzt.

Windows ME (2000)

Windows ME - Millennium Edition - hat nie viel Liebe erhalten und muss als Fehler markiert werden.

Das Betriebssystem der Jahrhundertwende war mehr eine Lücke als alles andere, während Pläne im Gange waren, den Windows-Geschäftsbereich Windows NT mit dem Consumer-Stream zusammenzuführen (dies geschah mit Windows XP).

Im Wesentlichen hatte ME den gleichen Kern wie Windows 98, übernahm jedoch viele der Funktionen des neuesten Anbieters in der NT-Reihe - das sehr beliebte Windows 2000.

Mit der Einführung von Windows Movie Maker und Universal Plug and Play wurden die Multimedia- und Internetfunktionen verbessert, was einen weitaus nahtloseren, automatischen Ansatz für die Verbindung von Netzwerkgeräten ermöglichte.

Sie konnten das Betriebssystem nicht mehr unter DOS starten und es war die letzte Version, die das Online-Produktaktivierungssystem nicht enthielt.

ME wurde wegen seiner Instabilität (leider wahr) verurteilt und oft mit alternativen Akronymen wie Mistake Edition bezeichnet. Vielleicht war sein einziger Moment in der Sonne die Einführung von System Restore, die heute noch existiert.

Windows XP (2001)

Windows XP mit dem Codenamen Whistler war wohl die beste Version von Windows, die es je gab.

Es vereinheitlichte die Windows- und Consumer-Windows-Produkte von Microsoft, was bedeutete, dass die Consumer-Version eine bessere Sicherheit und Stabilität aufwies.

Der neue Ansatz eines Betriebssystems mit mehreren Varianten wurde hinzugefügt, weshalb wir Windows XP Home Edition und Windows XP Professional erhalten haben. Das riesige Service Pack 2-Update enthielt eine Reihe neuer Funktionen und wurde von 2001 bis 2007 zum langlebigsten Windows-Betriebssystem.

Windows Vista (2006)

Im Vergleich zu XP war Vista jedoch ein Fehler. Es wurde zu einem der umstrittensten Betriebssysteme von Microsoft. Die Software (Codename Longhorn), die erstmals Unternehmen zur Verfügung stand, wurde schließlich Anfang 2007 mit einer brandneuen Benutzeroberfläche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie wurde tatsächlich von einigen sehr harten Bewertungen überprüft.

Vista führte nicht nur den Windows Aero-Look mit seinen ästhetischeren Designs (aber den durstigen Grafikkartenanforderungen) ein, sondern konzentrierte sich auch stark auf die Sicherheit, obwohl die Benutzerkontensteuerung - diese Popups, die Sie bei der Installation erhalten - die Benutzer irritierte. UAC ist heute noch bei uns, wenn auch etwas entspannter.

Trotz aller Probleme verkaufte Vista XP im entsprechenden ersten Monat immer noch mit 20 Millionen Exemplaren, die aus den Regalen kamen. In einer Umfrage unter Unternehmen waren jedoch nur 8% mit dem Produkt zufrieden, verglichen mit 41%, die mit XP zufrieden waren. Es gab Berichte von vielen Benutzern, die ein Downgrade auf Windows XP durchgeführt hatten, aber eine Gruppe, die zufrieden war, waren Gamer. Vista enthielt DirectX 10, das ihnen noch mehr Grafikspaß als je zuvor bot.

Windows 7 (2009)

Seltsamerweise war Windows 7, die 8. Consumer-Version des Microsoft-Betriebssystems, Visat sehr ähnlich, jedoch mit zahlreichen Verbesserungen, während die Hardware es jetzt viel effektiver ausführen konnte.

Es wurde sowohl in der 32-Bit- als auch in der 64-Bit-Version mit dem Codenamen Blackcomb und Vienna and cane versehen. Es hatte eine deutlich schnellere Startzeit, bessere Energieverwaltungsoptionen für Notebook-Benutzer und Multi-Touch. Es war so gut, dass es Windows 8 behinderte. Apropos ...

Windows 8 (2012)

Windows 8 wurde nur wenige Jahre nach der Veröffentlichung von Windows 7 eingeführt und es ist eine Untertreibung zu sagen, dass es eine Reihe neuer Änderungen an Grafik und Benutzeroberfläche brachte. Das Problem war, dass es einfach nicht so intuitiv war. Microsoft hat die Änderungen schlecht kommuniziert.

Diese neue Version konzentrierte sich auf Touchscreen-Geräte und wurde zu diesem Zweck mit einem neuen Benutzeroberflächensystem entwickelt, das viele verwirrte und frustrierte. Während viele PCs jetzt über Touch verfügen, war dies 2012 nicht unbedingt der Fall.

Apps waren auch eine große Sache in diesem Betriebssystem, und Microsoft war sehr daran interessiert, den Windows Store zum Herunterladen und zum Kauf neuer Software voranzutreiben. Man kann mit Recht sagen, dass Microsoft hier gemischte Erfolge erzielt hat.

Trotz der Beschwerden über die Verwirrung von Windows 8 wurden bis Januar 2013 über 60 Millionen Exemplare verkauft. Dies liegt jedoch teilweise daran, dass die erste Version ein Upgrade erhalten hat ...

Windows 8.1 (2013)

Ende 2013 startete Microsoft Windows 8.1 - ein kostenloses Upgrade für Windows 8-Benutzer, mit dem viele der Probleme behoben werden sollten, über die sich die Benutzer damals beschwerten.

Dies beinhaltete Änderungen am Design der Benutzeroberfläche - vor allem das Zurückbringen der klassischen Start-Schaltfläche.

Weitere Verbesserungen waren die Verbesserung verschiedener Apps, Änderungen am Startbildschirm und eine Reihe von Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und des Gesamtdesigns. Es war viel besser für die Verwendung auf herkömmlichen Laptops und Desktops als Standard-Windows 8.

Windows 8.1 wurde mit viel mehr Lob aufgenommen und von den meisten allgemein gemocht. Es wurde auch verkleinert, sodass Windows auf Computern mit niedrigeren Spezifikationen installiert werden kann, darunter nur 1 GB RAM und 16 GB Speicher.

Windows 10 (2015)

Windows 10 kam in den trüben Tagen des Jahres 2015. Diese Version von Windows war zu dieser Zeit ein kostenloses Upgrade für alle Benutzer von Windows 7, 8 und 8.1 und daher für fast alle eine vernünftige Wahl. Die Systemanforderungen waren im Grunde die gleichen wie bei Windows 7.

Während Windows 8 den Schwerpunkt auf die Tablet-Touch-Oberfläche legte, stellte Windows 10 den Desktop wieder in den Mittelpunkt, auch wenn noch ein Tablet-Modus vorhanden ist, auf den automatisch umgeschaltet werden kann.

Windows 10 stellte im Wesentlichen das bewährte Design des Betriebssystems wieder her und erweckte es mit einem frischen, sauberen und modernen Design zu neuem Leben.

Die Unterstützung sowohl für die Anmeldung per Fingerabdruck als auch für die Gesichtserkennung wurde ebenfalls angezeigt, was zu einer wesentlich benutzerfreundlicheren Anmeldung auf Tablets und Mobilgeräten führte.

Mit Windows 10 hat Microsoft auch die Art und Weise geändert, in der das Betriebssystem seine Updates erhalten hat - so sehr, dass Patches, Treiber und mehr automatisch heruntergeladen und installiert werden, ohne dass Benutzer beteiligt werden müssen.

Regelmäßige Feature-Updates des Unternehmens bedeuten, dass sich auch das Betriebssystem ständig verbessert. Derzeit werden zwei wichtige Updates pro Jahr durchgeführt. Daher hatte Microsoft in den letzten fünf Jahren nicht das Bedürfnis, eine komplett neue Version herauszubringen.

Schreiben von Adrian Willings und Dan Grabham.