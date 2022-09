So beenden Sie ein Programm unter Windows mit Gewalt oder schließen es mit Gewalt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn ein Programm in Windows einfriert oder Ihnen einfach nur Kummer bereitet, kann es mühsam sein, das Problem zu lösen.

Eine Lösung ist das erzwungene Beenden. Mit ein paar Klicks können Sie den Weg zurück in einen glücklichen Zustand erzwingen, in dem alles so funktioniert, wie es sollte. Oder zumindest an einen Ort, an dem das problematische Programm Sie nicht mehr stört.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Programm oder eine Anwendung in Windows zwangsweise zu beenden oder zu schließen, wenn dies erforderlich ist. Befolgen Sie also diese Schritte, um Ihre Probleme zu beheben.

Wie man das Beenden mit Tastenkombinationen erzwingt

Wenn Sie sich in einer Anwendung, einem Spiel oder einem Programm befinden und dieses einfriert, kann das eine echte Qual sein. Sie können entweder dasitzen und warten, bis sich das Problem von selbst löst (wer hat schon Zeit für so etwas), oder Sie können Tastenkombinationen verwenden, um Ihr Problem zu lösen.

In Windows gibt es gängige Tastenkombinationen, die in allen Anwendungen und Programmen funktionieren und perfekt für diese Aufgabe geeignet sind.

Wenn Sie eine problematische App haben, drücken Sie STRG+X auf Ihrer Tastatur. Das ist die Tastenkombination, mit der eine App geschlossen wird. Wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie stattdessen ALT+F4. Diese Kombinationen sollten ein Programm schließen, sofern es nicht besonders problematisch ist.

Beenden mit dem Task-Manager erzwingen

Wenn es ein Problem mit einer Anwendung oder einem Programm gibt, das nicht mit Tastenkombinationen oder Geduld gelöst werden kann, gibt es immer noch die Möglichkeit, den Task-Manager zu verwenden.

Wie alle guten Dinge können Sie den Task-Manager mit Tastaturkürzeln aufrufen. Drücken Sie die Tastenkombination STRG+ALT+ENTF auf Ihrer Tastatur und Sie sehen eine Reihe von Optionen, darunter den Task-Manager. Klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.

Alternativ können Sie auch STRG+SHIFT+ESC drücken, um den Task-Manager direkt zu öffnen.

Wenn der Task-Manager geöffnet ist, sollten Sie eine lange Liste von Anwendungen sehen, die derzeit ausgeführt werden. Außerdem wird angezeigt, wie viel Rechenleistung die Anwendungen derzeit in Anspruch nehmen, einschließlich des prozentualen Anteils an CPU-, RAM- (Arbeitsspeicher) und GPU-Leistung, den sie verbrauchen. Außerdem wird die problematische Anwendung angezeigt, meist mit dem Vermerk (nicht reagierend) daneben.

So erzwingen Sie das Schließen einer problematischen Anwendung mit dem Task-Manager:

Klicken Sie auf die problematische Anwendung Klicken Sie mit der rechten Maustaste und suchen Sie nach der Option "Aufgabe beenden". Klicken Sie darauf, um die Aufgabe zu beenden und das Schließen der Anwendung zu erzwingen. Wenn das nicht funktioniert, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und dann auf "Zu den Details gehen". Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste auf die Anwendung und klicken Sie auf "Prozess beenden". Es wird eine Warnung angezeigt, dass dadurch alles geschlossen wird. Klicken Sie zur Bestätigung

