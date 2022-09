Was ist neu im Windows 11 2022-Update?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft bringt ein wichtiges Update für Windows 11 heraus, das eine Reihe von Änderungen enthält, um das Betriebssystem noch besser zu machen.

Mit diesen Änderungen macht das Unternehmen Windows 11 nach eigenen Angaben noch einfacher und sicherer in der Anwendung, fügt Tools hinzu, die den Menschen helfen, kreativer und produktiver zu sein, und noch vieles mehr.

Doch was ist neu an diesen Änderungen? Wir führen Sie durch die wichtigsten Teile des Updates.

Änderungen am Startmenü und den Schnelleinstellungen

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Windows 11 2022-Updates. Microsoft hat nach eigenen Angaben nicht nur das Startmenü verbessert, sondern auch die Suche schneller, genauer und nützlicher gemacht, die Schnelleinstellungen überarbeitet und dem Datei-Explorer Registerkarten hinzugefügt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

All dies geschieht mit dem Ziel, dass Windows Ihre Bedürfnisse versteht und vorhersieht.

Mehr Optionen für Barrierefreiheit

Ein weiterer Teil der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Windows 11 ist das Hinzufügen von mehr Eingabehilfen zu Windows 11.

Dazu gehören Dinge wie systemweite Live-Untertitel, die automatisch aus dem gerade abgespielten Ton generiert werden. Diese Live-Untertitel werden nicht mehr gestoppt, wenn Sie die App, die den Ton abspielt, minimieren, sondern erscheinen standardmäßig am oberen Rand des Bildschirms. Das macht es den Nutzern leichter, Multitasking zu betreiben und gleichzeitig die Audiowiedergabe weiter zu verfolgen.

Bei virtuellen Meetings können die Live-Untertitel von Windows 11 auch zur Transkription des Gesprächs verwendet werden. Das macht es einfach, dem Gespräch zu folgen und eine Aufzeichnung des Geschehens zu erhalten.

Narrator wird auch aktualisiert, um dank der hochmodernen Text-to-Speech-Technologie von Microsoft natürlich klingende Stimmen zu verwenden. Diese Stimmen spiegeln die natürliche Sprache wider und machen es für diejenigen, die Narrator im Alltag verwenden, noch angenehmer.

Microsoft hat nach eigenen Angaben auch daran gearbeitet, den Sprachzugriff zugänglicher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Wenn Benutzer zum ersten Mal den Sprachzugriff verwenden, um ihren Computer mit ihrer Stimme zu steuern, werden sie durch ein interaktives Lernprogramm geführt. Sie können auch eine vollständige Liste möglicher Sprachbefehle erhalten, indem sie "Was kann ich sagen?" fragen.

Fokus-Sitzungen

Dieses Windows 11-Update enthält auch eine neue Funktion namens Fokus-Sitzungen.

Wenn Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren müssen, können Sie mithilfe von Fokus-Sitzungen und "Nicht stören" lästige Unterbrechungen durch Benachrichtigungen, blinkende Apps in der Taskleiste und Taskleisten-Badges ausschalten.

Focus Sessions funktioniert auch mit einem Timer, der Sie zu Pausen anregt und so Ihre Produktivität steigert.

Verbesserte Snap-Layouts

Snap-Layouts sind eine beliebte Funktion von Windows 11, mit der Sie Ihre Arbeitslast für Multitasking optimieren können.

Jetzt macht Microsoft die Snap-Layouts noch vielseitiger. Sie funktionieren effektiver mit der Touch-Navigation und lassen sich auch gut mit mehreren Microsoft Edge-Browser-Tabs verwenden.

Damit Sie bei Anrufen gut aussehen

Dieses Windows 11-Update enthält Windows Studio Kamera- und Audioeffekte, die Ihnen helfen sollen, bei Videoanrufen optimal auszusehen und zu klingen.

Diese nutzen fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren, Sie automatisch auf dem Bildschirm einzurahmen, den Hintergrund unscharf zu machen und auch den Augenkontakt aufrechtzuerhalten.

Diese Einstellungen sind in Microsoft Teams verfügbar, werden aber auch in allen anderen Windows-Anwendungen angezeigt und können daher auch in anderen Videogesprächsanwendungen verwendet werden.

Kreativitäts- und Gamer-Tools

Microsoft möchte Windows zum besten Ort machen, um Spiele zu spielen (siehe Xbox!), aber es möchte auch Spieleentwicklern helfen, sich einfach auszudrücken. Aus diesem Grund ist Clipchamp jetzt in Windows 11 enthalten und macht die Bearbeitung von Spielevideos einfach.

Das Windows 11 2022-Update bringt auch Leistungsoptimierungen mit sich, die Ihr Spielerlebnis noch reibungsloser machen. Windows 11 wird eine verbesserte Latenzzeit und andere nützliche Funktionen wie Auto HDR, eine neue HDR-Kalibrierungs-App und variable Bildwiederholfrequenz auch bei Spielen mit Fensterdarstellung bieten.

Obwohl Sie über den Microsoft Store und GamePass eine Vielzahl von Spielen für Windows erhalten können, möchte Microsoft Ihnen auch Zugang zu mehr Spielen geben. Um dies zu ermöglichen, wird die Amazon Appstore Preview auf weitere Regionen ausgeweitet und mehr Nutzern der Zugang zu über 20.000 Android-Apps und Spielen ermöglicht.

Die Xbox-Spieleleiste erhält ein Update. Außerdem gibt es eine neue Controller-Leiste, über die Sie mit wenigen Klicks oder durch Drücken der Xbox-Taste auf Ihrem Xbox-Controller Zugriff auf zuletzt gespielte Spiele und Startprogramme haben.

Die besten Amazon US Prime Day 2022 Angebote: Echo, Kindle, AirPods und mehr von Chris Hall · 13 Juli 2022 Der Amazon Prime Day ist gestartet, und es gibt zahlreiche Angebote für eine Vielzahl von Produkten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die besten Angebote

Registerkarten im Datei-Explorer

Mit einer Reihe von Änderungen in Windows 11 fügt Microsoft auch Registerkarten und andere Verbesserungen im Datei-Explorer hinzu.

Sie können nun schnell auf Ihre wichtigsten Dateien und Ordner zugreifen, sie für den schnellen Zugriff anheften und sogar Update-Informationen zu freigegebenen Dateien anzeigen.

Wie Sie das Windows 11 2022-Update erhalten

Das Windows 11 2022 Update (auch bekannt als Windows 11, Version 22H2) wird schrittweise eingeführt. So kann Microsoft sicherstellen, dass es vollständig kompatibel ist und keine Probleme auftreten. Sie müssen also möglicherweise warten, aber das Update wird über Windows Updates bereitgestellt.

Klicken Sie auf die Windows-Starttaste Suchen Sie nach "Windows Update-Einstellungen". Klicken Sie auf , um nach Updates zu suchen

Hier können Sie auch den "Gesundheitszustand" des aktuellen Updates überprüfen.

Schreiben von Adrian Willings.