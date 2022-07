So nehmen Sie Ihren Bildschirm in Windows ganz einfach auf

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Video von dem, was Sie in Windows tun, aufnehmen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, und einige davon sind überraschend einfach.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie Sie ganz einfach Gameplay-Filmmaterial aufnehmen können, um es auf YouTube und anderen Websites zu teilen. Wenn Sie jedoch andere Dinge als das Gameplay aufnehmen möchten, ist auch das möglich.

Seien Sie nicht verwirrt: Obwohl die Xbox Game Bar "Spiel" im Titel trägt, kann sie auch zum Aufzeichnen von Aktionen in Windows verwendet werden. Wenn Sie also ein bestimmtes Fenster oder eine bestimmte Anwendung aufzeichnen möchten, ist das mit nur wenigen Klicks möglich.

Für die meisten Anwendungen ist die Xbox Game Bar die einfachste Möglichkeit, in Windows aufzuzeichnen, da sie standardmäßig in Windows integriert ist und keine zusätzlichen Downloads erforderlich sind. Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 verwenden, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Aufnahme zu starten.

Sie können mit dieser Methode allerdings nur ein Fenster oder eine Anwendung aufzeichnen, nicht den gesamten Desktop oder alles, was in Windows passiert.

Klicken Sie auf das Programm, das Sie aufzeichnen möchten, um sicherzustellen, dass es der Hauptfokus ist.

Drücken Sie dann gleichzeitig die Windows-Taste und G auf Ihrer Tastatur, um die Xbox-Spielleiste zu öffnen

Suchen Sie oben links das Feld "Aufnahme".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen" (den Kreis)

Drücken Sie erneut Win und G, um das Overlay zu schließen und die Aktion auszuführen, die Sie aufzeichnen möchten.

Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie die Xbox-Spieleleiste und klicken Sie auf "Stopp".

Sie finden das aufgenommene Material dann im Ordner "Videos" im Windows Explorer

Alternativ können Sie die Aufnahme auch starten und stoppen, ohne die Xbox Spieleleiste zu öffnen. Drücken Sie dazu einfach ALT+WIN+R, um die Aufnahme zu starten, und dann ALT+WIN+R, um die Aufnahme zu beenden. Sie können auch ALT+WIN+M drücken, um Ihr Mikrofon während der Aufnahme ein- und auszuschalten, falls Sie einen Kommentar oder ein Voice-over für das Video benötigen.

Die auf diese Weise aufgenommenen Videos werden im MP4-Format gespeichert und können daher problemlos in Ihrer bevorzugten Videobearbeitungssoftware bearbeitet werden.

Obwohl sich Nvidias GeForce Experience vor allem an Gamer richtet, kann es auch für die Aufnahme von Dingen unter Windows verwendet werden. Dies ist ein weiterer kostenloser und relativ einfacher Weg, um in Windows problemlos aufzunehmen.

Wenn Sie einen Gaming-PC mit einer Nvidia-Grafikkarte verwenden, haben Sie wahrscheinlich bereits Nvidias GeForce Experience installiert. Wenn nicht, lohnt sich die Anschaffung, denn sie erleichtert nicht nur das Aufnehmen von Videos, sondern sorgt auch dafür, dass die Treiber Ihrer Grafikkarte auf dem neuesten Stand sind.

Wie bei der Xbox Game Bar brauchen Sie nur ein paar Tasten zu drücken, um loszulegen. Drücken Sie ALT+Z, um das Overlay zu öffnen.

Sie müssen einige Einstellungen vornehmen, um die Aufnahme Ihres Desktops zu ermöglichen. Standardmäßig sind einige Datenschutzeinstellungen vorhanden, um zu verhindern, dass Sie versehentlich private Dinge aufnehmen, also müssen Sie diese zunächst anpassen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Drücken Sie ALT+Z, um das Overlay zu öffnen

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der rechten Seite

Scrollen Sie nach unten zu "Datenschutzkontrolle" und klicken Sie darauf

Klicken Sie, um die Desktop-Aufnahme zu aktivieren.

Dadurch können Sie Ihren Bildschirm in Windows aufzeichnen.

Lohnt sich Apple Music? Testen Sie den Streaming-Dienst von Apple 3 Monate lang kostenlos von Pocket-lint International Promotion · 27 Juli 2021 Apple war nicht der Erste mit dem Musik-Streaming-Spiel, aber seine Plattform ist super beeindruckend.

Um die Aufzeichnung von Windows-Aktivitäten zu starten, klicken Sie einfach auf "Aufzeichnen" und "Aufzeichnung starten". Alternativ können Sie auch ALT+F9 drücken, um die Aufnahme zu starten, und dann erneut ALT+F9 drücken, um die Aufnahme zu beenden, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie fertig sind, finden Sie die Aufnahmen in Ihrem Videoordner im Windows Explorer.

Open Broadcast Studio (auch bekannt als OBS Studio) ist möglicherweise eine der leistungsfähigsten Möglichkeiten, um auf einem Windows-Rechner, Mac oder Linux-PC aufzunehmen. Das Programm kann kostenlos heruntergeladen werden und ist recht einfach zu bedienen.

Wenn Sie nur Filmmaterial aufnehmen wollen und sonst nichts, dann greifen Sie zu diesem Programm. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie. Wenn Sie sie zum ersten Mal starten, werden Sie durch einen Assistenten geführt, der Sie fragt, ob Sie für das Streaming oder die Aufnahme optimieren möchten. Wählen Sie Aufnahme und folgen Sie den Anweisungen.

Der einfachste Weg, Ihre Aktionen aufzuzeichnen, ist die Bildschirmaufzeichnung, um alles, was auf Ihrem Monitor passiert, zu erfassen.

Unten links in OBS Studio sehen Sie ein Feld mit der Bezeichnung "Quellen".

Darunter befindet sich ein Plus-Symbol. Klicken Sie darauf, um eine Quelle hinzuzufügen.

Wählen Sie aus der Liste die Option "Display Capture" und dann den Monitor aus, den Sie aufzeichnen möchten.

Klicken Sie dann auf OK.

Klicken Sie auf der rechten Seite unter Steuerung auf "Aufnahme starten".

Minimieren Sie OBS Studio und gehen Sie Ihrer Arbeit nach

Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie die App erneut und klicken Sie auf "Aufnahme beenden".

Standardmäßig werden die Aufnahmen unter C:\Users\XXXX\Videos gespeichert.

Alternativ können Sie Hotkeys verwenden, um die Aufnahme zu starten und zu beenden. Sie können diese finden und Ihre eigenen Tastenkombinationen festlegen, indem Sie unten rechts auf Einstellungen klicken und dann zu Tastenkombinationen navigieren.

Wenn Sie nicht Ihren gesamten Bildschirm aufzeichnen möchten, können Sie alternativ auch nur bestimmte Anwendungen aufzeichnen. Wiederholen Sie dazu die obigen Schritte, aber wählen Sie statt"Display-Aufnahme" die Option"Fenster-Aufnahme" und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste das Fenster aus, das Sie aufzeichnen möchten. Dies kann hilfreich sein, um versehentliche Aufnahmen von unnötigen Dingen zu vermeiden, die Sie dann bearbeiten müssten - wie z. B. das Minimieren und Maximieren von OBS Studio.

In den Einstellungen können Sie auch Ihr Mikrofon hinzufügen, wenn Sie einen Kommentar für Ihr Video benötigen.

Beachten Sie, dass die Aufnahmen in OBS standardmäßig als MKV-Dateien gespeichert werden. Das ist hilfreich, wenn OBS abstürzt, kann aber für andere Zwecke schmerzhaft sein. Aber keine Sorge, MKV-Dateien lassen sich ganz einfach in MP4-Dateien umwandeln. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, klicken Sie auf "Datei" im Menü oben links in OBS Studio und dann auf "Remux-Aufnahmen". Klicken Sie auf die Punkte und suchen Sie die Dateien, die Sie konvertieren möchten, und klicken Sie dann auf "Remux". Auftrag erledigt.

Schreiben von Adrian Willings.