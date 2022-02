Bei Metaverse gehe es im Wesentlichen um Spiele, sagt Microsoft-Chef

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Viele Unternehmen scheinen sich auf das Metaverse zu konzentrieren und was dies für die Zukunft des Internets bedeuten könnte. Microsoft ist natürlich sehr daran interessiert.

Microsofts CEO Satya Nadella hat enthüllt, dass der Plan des Unternehmens , Activision Blizzard zu übernehmen, teilweise durch das Metaverse motiviert war. Das und eine Motivation, „das nächste Internet“ zu schaffen.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Übernahme erläuterte das Unternehmen die Logik dahinter:

„Diese Übernahme wird das Wachstum des Gaming-Geschäfts von Microsoft auf Mobilgeräten, PCs, Konsolen und in der Cloud beschleunigen und Bausteine für die Metaverse liefern.“

Satya Nadella, Chairman und CEO, ergänzte weiter: „Gaming ist heute die dynamischste und aufregendste Kategorie in der Unterhaltung auf allen Plattformen und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaverse-Plattformen spielen …“

Jetzt hat Nadella in einem Interview mit der Financial Times weiter über die Vision des Unternehmens für die Zukunft gesprochen:

„Bei Metaverse geht es im Wesentlichen darum, Spiele zu entwickeln … Es geht darum, Menschen, Orte, Dinge [in] eine Physik-Engine zu stecken und dann alle Menschen, Orte, Dinge in der Physik-Engine miteinander in Beziehung zu setzen. Du und ich wird bald entweder mit unseren Avataren oder unseren Hologrammen oder sogar 2D-Oberflächen mit Surround-Audio auf einem Konferenzraumtisch sitzen. Weißt du was? Der Ort, an dem wir das schon immer tun … ist Gaming.“

„Und so werden wir uns sogar der Systemseite dessen nähern, was wir für das Metaversum bauen werden, im Wesentlichen, das Bauen von Spielen demokratisieren … und es jedem bringen, der Raum bauen und im Wesentlichen haben möchte, Menschen, Orte [und] Dinge, die digitalisiert sind und durch ihre Körperpräsenz miteinander in Beziehung stehen."

„Meiner Meinung nach gibt uns die Tatsache, dass wir großartig im Spielebau sind, die Erlaubnis, diese nächste Plattform zu bauen, die im Wesentlichen das nächste Internet ist …“

Es scheint, dass der Plan für die Zukunft interessant ist. Und dass es darum geht, "Sie" in das Spiel und in die Metaverse zu bringen.

Schreiben von Adrian Willings.