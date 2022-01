Microsoft lässt Sie möglicherweise bald YouTubern in Edge folgen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es scheint, dass Microsoft an einigen Updates für seinen Edge-Browser arbeitet, die die Möglichkeit beinhalten, YouTubern direkt von Ihrem Browser aus zu folgen.

Mit den neuesten Canary-Builds des Edge-Browsers hat das Unternehmen eine Funktion hinzugefügt, die eine „followable web“-Integration beinhaltet. Mit diesem System können Sie YouTubern ganz einfach direkt von Ihrem Browser aus folgen.

Dies wurde ursprünglich von Redditor Leopeva64 entdeckt, der sah, dass beim Surfen auf YouTube ein neuer Folgen-Button in Bings Adressleiste erschienen war. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Folgen" kann ein Benutzer sie dann zu den Sammlungen in Microsoft Edge hinzufügen. Wenn Sie Ihrer Sammlung verschiedene Ersteller hinzugefügt haben, können Sie die neuesten Posts von ihnen in der Sammlung sehen.

Im Moment ist es eindeutig noch in der frühen Entwicklungsphase, da es nur in den Canary-Entwickler-Builds enthalten ist und auch noch nicht alle YouTuber unterstützt. Es ist interessant zu sehen, wie Microsoft an solchen Tools arbeitet, damit Sie Ihre Lieblingsinhalte mühelos finden und ihnen folgen können.

Die Schaltfläche „Folgen“ ist im Wesentlichen ein neues RSS-ähnliches System, jedoch zum Folgen von YouTubern und nicht von Bloggern oder Verlegern. Auch Google hat mit Möglichkeiten experimentiert , Benutzern zu ermöglichen, den Erstellern von Inhalten auch direkt in seinem Browser zu folgen. Beide Unternehmen scheinen entschlossen zu sein, es Ihnen einfach zu machen, mit Ihren Lieblings-Content-Erstellern auf dem Laufenden zu bleiben.

Es gibt derzeit kein offizielles Wort darüber, wann die neue Funktion vollständig für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird, aber es könnte nur eine Frage der Zeit sein.

Schreiben von Adrian Willings.