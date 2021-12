Microsoft unterstützt End-to-End-Verschlüsselung für alle Microsoft Teams-Benutzer

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft führt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Microsoft Teams für Einzelgespräche ein.

Das Unternehmen testet seit der ersten Ankündigung im Oktober schon seit einiger Zeit das Hinzufügen von Verschlüsselung zu Teams. Jetzt wird die Option zum Aktivieren für Einzelgespräche eingeführt und Administratoren haben die Möglichkeit, sie zu aktivieren.

Durch diese Verschlüsselung können sich die Gesprächspartner sicher sein, dass ihr Gespräch vor neugierigen Blicken und Ohren geschützt ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Anruf vor dem Senden verschlüsselt und nur vom vorgesehenen Empfänger entschlüsselt. Niemand sonst hat Zugriff auf die Gesprächsdaten oder das entschlüsselte Gespräch – nicht einmal Microsoft.

Alle Sprach- und Videodaten in Echtzeit werden verschlüsselt, aber beide Parteien müssen die Einstellung für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert haben.

Holen Sie sich das großartige Ivacy VPN für weniger Geld mit diesem fantastischen Weihnachtsangebot von Pocket-lint International Promotion · 15 December 2021

Es ist erwähnenswert, dass bei aktivierter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung andere Funktionen deaktiviert werden , die normalerweise verfügbar sind. Funktionen wie Aufzeichnen, Live-Untertitel, Weiterleiten von Anrufen und Hinzufügen anderer zum Anruf funktionieren nicht zusammen mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

In der Zwischenzeit weist Microsoft darauf hin, dass die Verschlüsselung in Microsoft 365 dazu dient, Ihre Chats, freigegebenen Dateien und andere Inhalte zu schützen, die normalerweise in einem Anruf enthalten wären.

Wenn es von Ihrer Organisation aktiviert wurde, erfahren Sie hier, wie Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren.