(Pocket-lint) - Tage nachdem Facebook seine Version einer Metaverse angekündigt hat, hat Microsoft angekündigt, innerhalb von Teams eine Metaverse zu erstellen – komplett mit virtuellen Räumen und animierten Avataren.

Ein Metaverse ist im Wesentlichen eine digitale Welt voller digitaler Zwillinge von Menschen, Orten und Dingen. Es ist eine Version des Internets, in der sich Avatare von Menschen virtuell versammeln können, um über jedes Gerät zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu teilen. Die Metaverse-Umgebung von Microsoft für Teams verwendet die „Mesh“-Plattform. Alles wurde entwickelt, um die Mixed-Reality-Bemühungen von Microsoft und die HoloLens-Technologie zu nutzen, damit jeder mit animierten Avataren in virtuellen Räumen Videoanrufe durchführen kann.

Auf der Ignite 2021 hat Microsoft Mesh wie die Zukunft von Teams aussehen lassen.

Tatsächlich werden Teams ab 2022 dazu beitragen, die Ermüdung durch den ganzen Tag über Videoanrufe zu reduzieren. Microsoft hat sich virtuelle Räume innerhalb von Teams vorgestellt, in denen man mit Microsoft-Apps an Projekten arbeiten oder sogar Spiele spielen kann – allerdings mit animierten Avataren. Auf diese Weise können Sie mitmachen, ohne Ihre Webcam einschalten zu müssen, wenn Sie keine Lust dazu haben. Microsoft sagt, dass es sogar künstliche Intelligenz verwendet, um Ihre stimmlichen Hinweise zu erkennen und Ihren Avatar zu animieren.

Interessanterweise sollten Sie kein VR-Headset benötigen, um Avatare in Teams anzuzeigen und zu verwenden.

Obwohl sie offensichtlich für die Verwendung mit einem VR-Headset oder AR-Headset optimiert sind, sollen Avatare in Teams sowohl in regulären 2D- als auch in 3D-Meetings funktionieren. Grundsätzlich sollten die virtuellen Räume und animierten Avatare in Teams aufgrund von Microsoft Mesh von mehreren Gerätetypen aus zugänglich sein.