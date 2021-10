Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat Details zu seinem neuen Office-Update ohne Abonnement, auch bekannt als Office 2021, bekannt gegeben.

Das Unternehmen wird die eigenständige Suite am 5. Oktober 2021 für Unternehmen und Verbraucher auf den Markt bringen, die für den Zugriff auf Office-Apps nicht an eine monatliche Zahlung gebunden sein möchten. Es bietet ein Windows 11-ähnliches Design mit einer aktualisierten Ribbon-Oberfläche, abgerundeten Ecken und neutralen Farben. Sie können auch einige Funktionen für die Zusammenarbeit erwarten, die in der Microsoft 365-Version von Office zu finden sind, wie z. B. die gemeinsame Dokumenterstellung in Echtzeit, OneDrive-Unterstützung und die Integration von Teams.

Microsoft sagte, es bringt andere Microsoft 365-Funktionen zu Office 2021. Sie können die vollständige Liste der Funktionen und Änderungen auf der Support-Seite von Microsoft hier einsehen.

In Bezug auf die Preise wird Office 2021 in den USA wie folgt kosten:

Office Home and Student 2021: 149,99 $ Umfasst Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Teams für PC und Mac

149,99 $ Büro Home and Business 2021: 249,99 $ Enthält alles in der Home-Version und Outlook für PC und Mac Beinhaltet auch die Rechte zur Nutzung aller Office-Apps für geschäftliche Zwecke

249,99 $

Denken Sie daran, dass Office 2021 zusammen mit der Einführung von Windows 11 veröffentlicht wird. Es wird unter Windows 11 sowie Windows 10 und neueren Versionen von macOS unterstützt.