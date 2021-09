Microsoft bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kontokennwort vollständig zu verwerfen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wer braucht schon ein Passwort? Vielleicht hat Microsoft erkannt, dass unzählige Menschen auf der ganzen Welt die Best Practices in Bezug auf ihre Liste digitaler Passwörter nicht genau befolgen, und hat angekündigt, dass sich seine Kontoinhaber nicht mehr an einen einzigen Schlüsselsatz gebunden fühlen müssen.

Stattdessen können sie ihre Kennwörter jetzt vollständig aufgeben und sich stattdessen auf eine beliebige Kombination aus der Microsoft Authenticator-App, Windows Hello, einem Sicherheitsschlüssel oder Bestätigungen verlassen, die entweder per SMS oder E-Mail gesendet werden.

Da die meisten dieser alternativen Maßnahmen eine zufällige oder einmalige Login-Authentifizierung beinhalten, könnten sie tatsächlich deutlich sicherer sein als ein statisches Passwort, das mit genügend Zeit brutal erzwungen werden könnte, egal wie kompliziert es ist.

Das ist neben der Bequemlichkeit einer der Gründe, die Microsoft anführt. Es ist auch eine ziemlich einfache Änderung, die in Gang gesetzt werden kann. Wenn Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden, sehen Sie unter den erweiterten Sicherheitsoptionen die Einstellung für den Verzicht auf Passworld.

Dies erfordert, dass Sie es im Authenticator bestätigen, bevor Sie ein verträumtes Leben in einer passwortfreien Welt führen können. Wenn das dein Ding ist! Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Microsoft plant, die Änderung in absehbarer Zeit obligatorisch zu machen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie es vorziehen, bei den alten Methoden zu bleiben.