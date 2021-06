Eine neue Version von Windows wird am 24. Juni vorgestellt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft bereitet sich darauf vor, eine neue Version von Windows für die Welt herauszubringen. Am 24. Juni findet eine Veranstaltung statt, bei der das Unternehmen alles verraten wird.

Während der Keynote-Rede von Microsoft Build 2021 Day One neckte Microsoft-CEO Satya Nadella, was kommt:

"Bald werden wir eines der bedeutendsten Windows-Updates des letzten Jahrzehnts veröffentlichen, um Entwicklern und Entwicklern größere wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Ich habe es in den letzten Monaten selbst gehostet und bin unglaublich gespannt auf die nächste Generation." von Windows."

Nun hat das Unternehmen angekündigt, dass die große Enthüllung am 24. Juni stattfinden wird.

Bestes VPN 2021: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 3 Juni 2021

Microsoft arbeitet seit einiger Zeit an einem Windows-Update und wir haben in den letzten Monaten einiges davon gehört. Diese neue Windows-Version mit dem Codenamen Sun Valley wird erhebliche Änderungen am Betriebssystem mit sich bringen. Nicht nur Änderungen an seinen Symbolen , sondern eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche und vieles mehr.

Windows 10X mag tot sein , aber das bedeutet nicht, dass sich Microsoft auf seinen Lorbeeren ausruht. Die Sonderveranstaltung findet am Donnerstag, den 24. Juni, um 11:00 Uhr Eastern Time, 8:00 Uhr Pacific Time, 16:00 Uhr britischer Sommerzeit statt.

Hiererfahren Sie mehr und erhalten auch eine Erinnerung.

Schreiben von Adrian Willings.