Windows 10-Updates wurden gestartet, um Ihre Druckerprobleme zu beheben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in letzter Zeit Probleme beim Drucken haben, können Sie sich freuen zu hören, dass ein Windows 10-Update gestartet wurde, um Ihnen zu helfen.

Laut einem Bericht von ZDNet führte ein kürzlich veröffentlichtes Update am März-Patch am Dienstag zu mehreren Problemen für Benutzer, bei denen beim Drucken Chaos verursacht wurde. Einige dieser Druckerprobleme führen sogar zu den gefürchteten Abstürzen des Blue Screen of Death (BSOD), wenn Leute versuchen zu drucken. Nicht ideal.

Ein Out-of-Band-Update wurde von Microsoft veröffentlicht, um dieses spezielle Problem zu beheben. Dies reichte jedoch anscheinend nicht aus, um das Problem vollständig auszubügeln.

Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und Drucker kaufen und verwenden, sind diese Probleme offensichtlich ein großes Problem.

Aus diesem Grund war Microsoft bestrebt, diese Probleme so schnell wie möglich auszubügeln, anstatt die Benutzer zu zwingen, auf die nächste Aktualisierungsperiode zu warten.

Ein Out-of-Band-Update wurde veröffentlicht, um ein Druckproblem auf Geräten zu beheben, auf denen das Sicherheitsupdate vom März 2021 und die am 15. März 2021 veröffentlichten Out-of-Band-Updates https://t.co/CF0k93rpfx angewendet wurden - Windows Update (@WindowsUpdate) 19. März 2021

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 22 März 2021

Das Unternehmen hat auf seinen Veröffentlichungsseiten einige Hinweise zum Problem:

"Microsoft hat ein Problem festgestellt, das Windows 10-Geräte betrifft, bei denen das am 9. März 2021 veröffentlichte Sicherheitsupdate vom März 2021 und die am 15. März 2021 veröffentlichten Out-of-Band-Updates angewendet wurden. Eine Lösung wurde beschleunigt. Betroffene Geräte erhalten möglicherweise unerwartete Ergebnisse, wenn Drucken von einigen Apps oder auf einigen Druckern. Zu den Problemen gehören möglicherweise fehlende oder einfarbige Grafiken, Probleme mit der Fehlausrichtung / Formatierung oder das Drucken leerer Seiten / Etiketten. Ein optionales Out-of-Band-Update ist jetzt im Microsoft Update-Katalog und unter Windows verfügbar Aktualisieren."

Wenn Sie Probleme hatten, können Sie den Patch über Windows Update herunterladen. Wenn dies jedoch bei Ihnen nicht funktioniert, können Sie ihn hier auch manuell herunterladen.

Schreiben von Adrian Willings.