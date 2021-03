Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft aktualisiert seinen Edge-Browser mit den vor fast einem Jahr angekündigten vertikalen Registerkarten.

Die Funktion wird im März endlich für alle Edge-Benutzer verfügbar sein, sodass sie Registerkarten entlang der Seite des Browsers stapeln und verwenden können, anstatt horizontal oben. Dieses Setup scheint ideal für Laptops und Computer mit einem 16: 9-Display zu sein. Sie können jedoch in Edge auf jedem Gerät vertikale Registerkarten verwenden. Sie funktionieren auch wie normale Registerkarten, dh Sie können zwischen ihnen wechseln und sie gruppieren und wie gewohnt verschieben.

Die Screenshots und Videos von Microsoft zu dieser Funktion legen nahe, dass Sie durch eine Liste von Registerkarten scrollen und das Favicon und den Namen jeder geöffneten Website klar sehen können. Das Unternehmen sagte, es sei jetzt "der einzige Browser, mit dem Sie Ihre Registerkarten auf der Seite mit einem einzigen Klick verwalten können" - aber technisch gesehen bieten Browser wie Firefox oder Chrome experimentellen Benutzern seit langem die Möglichkeit, vertikal zu verwenden Registerkarten.

Microsoft verbessert in diesem Monat auch das Starterlebnis für Edge mit einer Start-Boost-Funktion, mit der der Browser nach dem Neustart eines Geräts um bis zu 41 Prozent schneller gestartet werden kann. Microsoft Edge-Benutzer erhalten auch im Browser eine neue Verlaufsansicht. Wenn Sie zum Verlauf wechseln, wird dieser in der Symbolleiste angezeigt, anstatt Sie in die Einstellungen zu wechseln - eine viel einfachere Möglichkeit, den Verlauf zu durchsuchen.

Schreiben von Maggie Tillman.