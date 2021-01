Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat seinen Edge-Browser mit neuen Themen, überarbeiteten Symbolen, Registerkarten für den Ruhezustand sowie einem Kennwortgenerator und -monitor aktualisiert.

"In diesem Monat jährt sich der neue Microsoft Edge zum ersten Mal. Um diesen Meilenstein zu feiern, werden einige schöne neue Designs und visuelle Themen angezeigt, mit denen Sie Microsoft Edge an Ihre einzigartige Persönlichkeit anpassen können", kündigte Microsoft in einem Blogbeitrag an .

Die Themen variieren ziemlich stark, von Grundfarben bis zu solchen, die auf Halo, Gears, Forza, Microsoft Flugsimulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori und dem Willen der Irrlichter basieren. Diese neuen Themen erstrecken sich auf viele Teile des Browsers, einschließlich Registerkarten, Registerkarten und der Adressleiste. Sie können sie auch von der Edge-Add-On-Site sowie von anderen Stores, einschließlich dem Chrome Web Store, installieren.

Microsoft aktualisiert auch die in Edge verwendeten Symbole, um sie mit dem Fluent Design-System von Microsoft in Einklang zu bringen. "In unserer neuesten Version werden Sie subtile Aktualisierungen von Symbolen in Microsoft Edge bemerken, die runder und weicher aussehen", erklärte Microsoft. "Dies ist erst der Anfang unserer Designreise und wir überlegen bereits, wie wir Fluent Design durchgehend einführen können." unsere Produkte."

Schlaf-Tabs werden jetzt eingeführt und sollen die Browser- und Systemleistung verbessern. Microsoft hat es folgendermaßen beschrieben:

"Wenn mehrere Registerkarten geöffnet sind, werden Systemressourcen für inaktive Registerkarten freigegeben, um neue oder vorhandene Registerkarten sowie andere Anwendungen mit Strom zu versorgen und Verlangsamungen und Trägheit zu vermeiden. Aktivieren Sie zunächst die Option für schlafende Registerkarten im Menü" Browsereinstellungen ". I. Ich wünschte nur, meine Kinder würden nachts alleine schlafen gehen. "

Microsoft führt auch einen Passwortgenerator ein. Edge schlägt ein sicheres und komplexes Passwort vor, wenn Sie sich auf einer neuen Website anmelden oder versuchen, ein Passwort zu ändern. Edge fügt außerdem eine Kennwortüberwachungsfunktion hinzu, die Sie benachrichtigt, wenn Ihr Kennwort durchgesickert ist.

Schließlich wird die Synchronisierung von Verlauf und Registerkarten von Edge Ende Januar 2021 eingeführt, sodass Sie den vollständigen Webverlauf und die aktiven Registerkarten auf mehreren Geräten, einschließlich iOS und Android, synchronisieren können. Um es zu aktivieren, gehen Sie zu Kanteneinstellungen> Profile> Synchronisieren und aktivieren Sie die Schalter.

Schreiben von Maggie Tillman.