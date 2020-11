Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft führt neue Edge-Funktionen ein, von denen eine automatisch Gutscheine und Promo-Codes anzeigt. Wenn Sie also online einkaufen, zeigt Ihnen der Browser alle verfügbaren Einsparungen als Warnung an. Die Rabatte können dann auf Ihren Warenkorb angewendet werden.

Der Browser von Microsoft zeigt auch Preisvergleiche an. Das bedeutet, dass Edge die niedrigsten Preise für verschiedene Einzelhändler ermittelt. Beide Funktionen stehen in direktem Wettbewerb mit Coupon-Erweiterungen wie Honey und Rakuten. Die Preisvergleichstechnologie von Microsoft wurde erstmals im Rahmen der Sammlungsfunktion eingeführt , die zu diesem Zeitpunkt signalisierte, dass Edge in einen Browser zum Einkaufen verwandelt werden könnte.

Derzeit funktionieren die Coupons und Preisvergleichsfunktionen von Edge nur für US-Benutzer. Noch kein Wort darüber, ob sie nach Großbritannien kommen werden.

Microsoft Edge ist bereit für Online-Urlaubseinkäufe mit neuen Funktionen, mit denen Sie wie folgt sparen können:



Gutscheine in Microsoft Edge

Finder mit dem niedrigsten Preis

Deals Hub in Microsoft Bing

Kaufen Sie den Look

https://t.co/vVjiNdR8St - Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev), 19. November 2020

Neben diesen Online-Shopping-Vorteilen bietet Edge auch die Möglichkeit, Screenshots mit Anmerkungen zu versehen und eine vollständige Webseite in einem Screenshot festzuhalten. Word und Outlook verkürzen lange Links auch zu kürzeren URLs, wenn Sie die Links aus der Adressleiste in Edge kopieren und einfügen.

In unserem Handbuch zu Microsoft Edge erfahren Sie mehr über den Webbrowser von Microsoft und dessen Vergleich mit anderen auf dem Markt.

Schreiben von Maggie Tillman.