Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat Word für das Web um eine Transkriptionsfunktion erweitert, die eine einfache Möglichkeit bietet, Audio automatisch zu transkribieren.

In Word transkribieren ermöglicht die Transkription von aufgezeichnetem oder Live-Audio. Es wird in der Online-Version von Word für Microsoft 365-Abonnenten angezeigt.

Die Funktion unterstützt vorhandene Audio- und Videodateien oder die Möglichkeit, Gespräche direkt aufzuzeichnen und automatisch transkribieren zu lassen. Die KI von Microsoft trennt sogar Sprecher und organisiert die Konversation in Abschnitte, die Sie einfach bearbeiten und in ein Word-Dokument einfügen können.

Mit "In Word transkribieren" können Sie jedes Audio von Ihrem PC aufnehmen. Dies bedeutet, dass Sie damit alles von Zoom-Meetings bis zu YouTube-Videos transkribieren können. Word erfasst auch Ihr eigenes Audio vom Mikrofon Ihres PCs. Denken Sie daran, dass Sie bei der Aufnahme von Live-Audio Dinge wie „Smiley-Gesicht“ oder „Herz-Emoji“ diktieren können, damit diese genau transkribiert werden. (In diesem Artikel finden Sie eine Liste aller Sprachbefehle.)

Wenn Sie Audio oder Video transkribieren möchten, die Sie an anderer Stelle aufgezeichnet haben, unterstützt Transcribe in Word bis zu 200 MB MP3-, WAV-, M4A- oder MP4-Dateien. Die Bearbeitungszeit für die Transkription variiert natürlich. Sie sind außerdem auf fünf Stunden pro Monat für hochgeladene Audiodaten beschränkt.

Für Audio, das in Word im Web aufgenommen wurde, gibt es keine Transkriptionsbeschränkung.

Sie können Live-Audio direkt in Word for Web aufnehmen und transkribieren, während Sie Notizen auf der Leinwand machen. Während der Aufnahme wird das Wort im Hintergrund transkribiert. Sie sehen keinen Text auf der Seite wie beim Diktieren. Sie sehen das Transkript, nachdem Sie die Aufzeichnung gespeichert und transkribiert haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Microsoft Edge oder Chrome bei Microsoft 365 angemeldet sind. Gehen Sie zu Start> Dropdown-Liste diktieren> Transkribieren. Wählen Sie Aufnahme starten. Wenn Sie zum ersten Mal transkribieren, geben Sie dem Browser die Erlaubnis, Ihr Mikrofon zu verwenden. Suchen Sie nach dem blau umrandeten Pausensymbol und dem Zeitstempel, um Sie darüber zu informieren, dass die Aufnahme begonnen hat. Beginnen Sie zu sprechen oder beginnen Sie ein Gespräch mit einer anderen Person. Sprich klar. Lassen Sie den Transkriptionsbereich während der Aufnahme geöffnet.

Unterbrechen Sie die Aufnahme, indem Sie das Pausensymbol auswählen.

Setzen Sie die Aufnahme fort, indem Sie das Mikrofonsymbol auswählen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Jetzt speichern und transkribieren, um Ihre Aufnahme in OneDrive zu speichern. Der Transkriptionsprozess beginnt und kann eine Weile dauern.

Lassen Sie den Transkriptionsbereich geöffnet, während die Transkription durchgeführt wird. Die Aufzeichnungen werden im Ordner Transkribierte Dateien auf OneDrive gespeichert.

Sie können eine aufgezeichnete Audiodatei hochladen und die Aufnahme dann transkribieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit Microsoft Edge oder Chrome bei Microsoft 365 angemeldet sind. Gehen Sie zu Start> Dropdown-Liste diktieren> Transkribieren. Wählen Sie Audio hochladen. Wählen Sie eine Audiodatei aus der Dateiauswahl. Die Transkription kann je nach Internetgeschwindigkeit eine Weile dauern.

Stellen Sie sicher, dass der Transkriptionsbereich geöffnet bleibt, während die Transkription ausgeführt wird.

Ihr Transkript wird zusammen mit der Aufzeichnung neben dem Word-Dokument angezeigt. Wenn Sie beispielsweise ein Zitat daraus ziehen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen in einer beliebigen Zeile des Transkripts. Das genaue Zitat wird eingefügt. Wenn Sie alternativ das gesamte Transkript an jemanden senden möchten, klicken Sie einfach auf "Alle zum Dokument hinzufügen". Das vollständige Transkript wird dann in Word angezeigt.

Weitere Informationen zum Bearbeiten und Interagieren Ihres Transkripts finden Sie auf der Support-Seite von Microsoft hier.

Transcribe wird zunächst in Word für das Web gestartet. Es ist jedoch geplant, die Funktion in diesem Jahr in die Word für iOS- und Android-Apps aufzunehmen.

Ja. Microsoft beschränkt die Transkription in Word auf Microsoft 365-Abonnenten.

Englisch ist die einzige unterstützte Sprache beim Start.

Lesen Sie den Blog-Beitrag von Microsoft zu Transcribe in Word.

Schreiben von Maggie Tillman.