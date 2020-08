Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Microsoft Teams verwenden , sollten Sie wissen, dass der Dienst mit Funktionen ausgestattet ist, einschließlich der Möglichkeit zur Aufzeichnung.

Die Aufzeichnung ist besonders nützlich, wenn Sie eine Besprechung speichern und später überprüfen möchten. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie verwenden Microsoft Teams, um an Arbeitsveranstaltungen, Online-Kursen oder Seminaren teilzunehmen. Die Möglichkeit, virtuell mit anderen zu kommunizieren, ist natürlich an sich praktisch, aber Teams bringen es auf eine andere Ebene, indem Sie Besprechungen, Videoanrufe, Klassen und Sitzungen einfach aufzeichnen können - wie auch immer Sie sie anrufen möchten.

Die Aufzeichnung erfasst Audio-, Video- und Bildschirmfreigabeaktivitäten, die für spätere Studien hilfreich sind oder sich nur daran erinnern müssen, was Ihr Chef bei einem Anruf gesagt hat. Alle Teilnehmer werden benachrichtigt, wenn eine Aufzeichnung beginnt, und das Filmmaterial wird sofort in der Cloud (Microsoft Streams) gespeichert, damit Sie und die Teilnehmer sofort darauf zugreifen können. Erstaunlich, richtig? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Bevor Sie in Microsoft Teams aufnehmen können, müssen Sie ein Meeting starten oder daran teilnehmen.

Öffnen Sie die Microsoft Teams- Desktop-App oder die mobile App. Gehen Sie zu Teams (Personensymbol) auf der Seite der App. Wählen Sie aus der Liste den Kanal aus, in dem Sie sich treffen möchten. Suchen Sie auf der Registerkarte "Beiträge" in der Ecke nach " Treffen" (Kamerasymbol). Wählen Sie in der Dropdown- Liste Jetzt treffen (Kamerasymbol) aus.

Microsoft bietet hier weitere Möglichkeiten zum Starten eines Meetings. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie an einem Meeting in Teams teilnehmen können.

Öffnen Sie die Microsoft Teams- Desktop-App oder die mobile App. Gehen Sie zu den Besprechungssteuerelementen. Wählen Sie Weitere Optionen *** > Aufnahme starten. Alle Teilnehmer des Meetings werden benachrichtigt, wenn Sie mit der Aufnahme beginnen.

Um die Aufzeichnung zu beenden, gehen Sie zu den Besprechungssteuerelementen und wählen Sie Weitere Optionen **> Aufzeichnung beenden.

Laut Microsoft kann es eine Weile dauern, bis Ihre Aufzeichnung verarbeitet ist. Sie erhalten eine E-Mail von Microsoft Stream, wenn die Aufzeichnung verfügbar und zur Ansicht bereit ist. Es wird auch im Meeting-Chat oder -Kanal angezeigt.

Microsoft hat hier einen Support-Hub mit weiteren Informationen zum Aufzeichnen in Microsoft Teams. Wir haben hier auch einen Microsoft Teams-Leitfaden .

Schreiben von Maggie Tillman.