Das US-Schicksal von TikTok soll bis zum 15. September entschieden werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Präsident Donald Trump hat ferner bestätigt, dass TikTok seine US-Aktivitäten bis zum 15. September verkaufen oder ein Verbot riskieren muss - obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, wie ein Verbot überhaupt vollständig durchgesetzt werden könnte.

Laut Bloomberg sagte Trump: "Es macht mir nichts aus, ob es Microsoft oder jemand anderes ist, ein großes Unternehmen, ein sicheres Unternehmen, ein sehr amerikanisches Unternehmen, das es kauft.

"Es wird am 15. September geschlossen, es sei denn, Microsoft oder jemand anderes kann es kaufen und einen Deal ausarbeiten, einen angemessenen Deal, damit das Finanzministerium der Vereinigten Staaten viel Geld bekommt."

Wie eine große Zahlung an das Finanzministerium funktionieren würde, ist unklar.

Am Wochenende teilte Microsoft in einem Blogbeitrag mit, dass TikToks US-Aktivitäten sowohl in Kanada als auch in Australien und Neuseeland gekauft werden sollen.

In dem Beitrag bekräftigte Microsoft den Punkt, dass es "die Bedeutung der Berücksichtigung der Bedenken des Präsidenten voll und ganz anerkennt. Es ist entschlossen, TikTok zu erwerben, sofern eine vollständige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird und den USA angemessene wirtschaftliche Vorteile geboten werden".

Natürlich ist die neueste Aussage von Trump weicher als sein bombastischer Ansatz. Laut mehreren Berichten teilte Trump Reportern während eines Fluges der Air Force One am 31. Juli mit, dass er die App verbieten würde. "Was TikTok betrifft, verbieten wir sie aus den Vereinigten Staaten. Ich habe diese Autorität. Ich kann es mit einer Executive Order oder so machen."

Laut CNBC News gab Trump während dieses Fluges an, dass er Microsoft beim Kauf von TikTok nicht unterstütze.

TikTok wird zum Erstellen und Teilen von Videos verwendet . Entwickler können den umfangreichen Katalog der App mit Soundeffekten, Musik und Filtern nutzen, um kurze Clips von sich selbst aufzunehmen, die tanzen und die Lippen synchronisieren. Es gibt unzählige Videos zu verschiedenen Themen zu entdecken.

Schreiben von Dan Grabham.