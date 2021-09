Tipps und Tricks zu Windows 10: Hier sind einige Grundlagen des neuesten Windows-Betriebssystems von Microsoft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit Windows 10 hat Microsoft hart daran gearbeitet, die besten Funktionen von Windows 7 und 8 zu übernehmen, während es viel von dem entfernt hat, was Windows 8 so nervig machte.

Während Windows 11 jetzt auf dem Weg ist, gibt es immer noch eine Reihe von Dingen, die Sie wissen sollten, wenn Sie ein normaler Windows 10-Benutzer sind.

Das Öffnen des Startmenüs bringt die interaktiven Live-Kacheln von Metro im traditionellen Windows (7 und früher) Startmenü zurück - dies wurde jedoch in späteren Updates abgeschwächt. Sie können hier immer noch mit der rechten Maustaste auf eine App klicken, um die Größe zu ändern, die Fixierung aufzuheben, Live-Kacheln ein- oder auszuschalten oder direkt zu deinstallieren.

Wenn Sie ein großer Fan der Metro-Oberfläche sind, können Sie glücklicherweise immer noch über das Action Center-Symbol unten rechts > Tablet-Modus aktivieren > Windows-Taste unten links darauf zugreifen.

Das Action Center (erreichbar unter dem Symbol rechts unten in der Taskleiste) dient als Drehscheibe für einige Einstellungen und Funktionen. Vor allem - die Liste der Aktionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Hier sehen Sie Updates für verschiedene Apps.

OneNote ist hier schnell zugänglich und erinnert Sie daran, dass alle Notizen automatisch gespeichert werden. Von hier aus können Sie auf Einstellungen und VPN-Einstellungen sowie auf die Kachel „Ruhezeiten“ zugreifen (vermutlich zu verwenden, während Sie ein Video lesen oder ansehen, da sie im aktiven Zustand alle Benachrichtigungs-Popups verhindert). Von hier aus können Sie unter anderem auch den Tablet-Modus, den Flugmodus oder das Nachtlicht aufrufen.

Der Assistent von Microsoft heißt Cortana . Sie ist direkt in der Taskleiste vorhanden und kann verwendet werden, um zu suchen, indem Sie "Hey, Cortana" sagen, wenn Sie die Einstellung aktivieren (auch funktioniert es nur, wenn Sie ein Mikrofon haben). Wie mehrere andere Windows 10-Updates wurde Cortana in späteren Updates nicht mehr priorisiert.



Um "Hey, Cortana" zu aktivieren, wischen Sie von rechts (oder klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol in der Windows 10-Taskleiste), um das neue Aktionscenter (Benachrichtigungen) anzuzeigen, und tippen Sie dann auf die Option Alle Einstellungen. Gehen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen zu Cortana. Schalten Sie dort den Toggle für "Hey, Cortana" ein.

Cortana kann Ihnen auch Nachrichten, Wetter, lokale Restaurants usw. anzeigen. Sie können mit Cortana auch Erinnerungen für bevorstehende Ereignisse einrichten und nach Person, Ort oder Zeit sortieren. Wenn Sie eine Zeit für die Erinnerung festlegen, öffnet sich in der unteren rechten Ecke ein Fenster und fordert Sie auf, das Ereignis zu verschieben oder als abgeschlossen zu markieren.

Cortana ist auch in den neuen Browser Microsoft Edge integriert. Sie können direkt über die Taskleiste suchen, und eine Vielzahl von Ergebnissen wird entweder für eine Websuche oder den App Store angezeigt. Sie handhabt alle Arten von Suchen sehr gut und ist in der Lage, geeignete Ergebnisse für Suchen wie "Netflix" (zeigt zuerst den App Store) oder "Fotos von Pluto" (öffnet Edge und zeigt die neuesten Bilder von Pluto) anzuzeigen.

Klicken Sie einfach auf die Cortana-Suchleiste in der Windows-Taskleiste und geben Sie dann Ihren Namen ein, um Cortana einzurichten. Sie können auch sicherstellen, dass die Funktion aktiviert ist, indem Sie in Edge auf die Menüschaltfläche klicken/tippen, zu Einstellungen gehen, dann unten im Bereich "Erweiterte Einstellungen anzeigen" auswählen und die Option "Cortana erhalten, um mich in Microsoft Edge zu unterstützen" umschalten .

Mehrere Desktops sind schließlich ein Teil von Windows, was insbesondere bei der Verwaltung von Arbeits- und Heimfenstern äußerst hilfreich ist.

Klicken Sie auf das Symbol direkt neben der Cortana-Suchleiste, um sie zu öffnen - dasjenige, das wie ein großes Quadrat mit anderen dahinter aussieht. Sie sehen die Aufgabenansicht mit all Ihren derzeit geöffneten Fenstern und jedem Desktop, den Sie unten geöffnet haben. Klicken Sie unten rechts auf das "+"-Zeichen, um einen neuen Desktop hinzuzufügen, und ziehen Sie dann Fenster darauf, um Ihre Arbeitsbereiche zu organisieren.

Es gibt eine Reihe neuer Tastenkombinationen mit Windows 10. Die bemerkenswertesten sind nützlich, wenn mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sind: Verwenden Sie die Windows-Taste + Richtungstasten (oben, unten, links, rechts), um jedes Fenster auf eine andere Seite zu rasten den Bildschirm oder sogar vier Quadranten.

Verwenden Sie Windows+Tab, um die Aufgabenansicht/mehrere Desktops zu öffnen. Einige der Verknüpfungen werden ein wenig intensiv, aber Sie können Windows + Strg + Links oder Rechts verwenden, um durch Ihre aktuellen Desktops zu blättern. Verwenden Sie Windows+Strg+D, um einen neuen Desktop zu erstellen, und Windows+Strg+F4, um Ihren aktuell geöffneten Desktop zu schließen.

Die Eingabeaufforderung hat auch in Windows 10 die dringend benötigte Liebe erhalten. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste, um die Eigenschaften anzuzeigen, und Sie werden feststellen, dass Sie jetzt in der Eingabeaufforderung Tastenkombinationen zum Kopieren / Einfügen verwenden können, anstatt alles erneut einzugeben.

Im Explorer sehen Sie den Schnellzugriff. Dies listet die am häufigsten besuchten Ordner zusammen mit den standardmäßig eingestellten Dokumenten, Downloads, Bildern usw. auf.

Wenn Sie es satt haben, Updates in der Vergangenheit um bestimmte Intervalle zu verzögern, wurde dieses Problem behoben. Sie können jetzt eine bestimmte Zeit auswählen, um Ihre Updates auf einmal durchzuführen.

Unter Einstellungen > System können Sie alle Ihre Benachrichtigungsoptionen an einem Ort verwalten. Jede einzelne App kann deaktiviert werden, wenn Sie keine Benachrichtigungsperson sind, einschließlich der integrierten Dinge wie Kalender und Cortana.