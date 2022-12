Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Instagram hat eine Reihe von verbesserten Sharing-Funktionen angekündigt, und einige davon werden den Nutzern anderer hochkarätiger Apps sofort bekannt vorkommen.

Während Instagram eine Handvoll Funktionen angekündigt hat, geht es bei allen darum, Inhalte auf neue Weise zu teilen, angefangen mit Notizen. Die Funktion ist dem WhatsApp-Status sehr ähnlich und ermöglicht es den Nutzern, ihrem Profil eine kurze Nachricht hinzuzufügen, mit der sie ihre Gefühle und mehr ausdrücken können.

Wenn wir kurz sagen, dann meinen wir das auch so - Instagram beschränkt die Notizen auf nur 60 Zeichen. Die Notizen erscheinen dann ganz oben im Posteingang deiner Freunde und sind nur 24 Stunden lang sichtbar. Danach sind sie verschwunden.

Eine weitere Neuerung sind zwei Funktionen, die für Stories eingeführt werden. Zum ersten Mal kann man nun Leute einladen, an "Add Yours in Stories" teilzunehmen, während "Candid Stories" eine weitere Neuerung ist, die sich vertraut anfühlen wird. Ähnlich wie bei BeReal erhalten die Nutzer Benachrichtigungen, um "einen Candid" mit ihren Freunden zu teilen. Genau wie bei BeReal sind Candids nur für die Personen sichtbar, die sie auch selbst teilen.

Darüber hinaus wird es mit Gruppenprofilen bald möglich sein, Gruppen von Personen unter einem einzigen Profil zu erstellen und ihnen beizutreten. Kollaborative Sammlungen werden ebenfalls eine neue Möglichkeit sein, sich mit Freunden über ein gemeinsames Interesse zu verbinden, heißt es. Die Nutzer werden dann Beiträge in einer gemeinsamen Sammlung in einer Gruppe oder einem individuellen DM speichern.

Bei Instagram tut sich gerade eine Menge, und während das meiste schon jetzt verfügbar ist, befindet sich manches noch in der Testphase. In der unten verlinkten Ankündigung können Sie mehr darüber erfahren, was Instagram in petto hat.

