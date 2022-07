Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Britische Jugendliche wenden sich von traditionellen Nachrichtenquellen wie dem terrestrischen Fernsehen und insbesondere der BBC ab. Stattdessen verlassen sie sich auf Instagram, TikTok und YouTube, um sich regelmäßig mit Nachrichten zu versorgen.

Ein neuer Ofcom-Bericht zeigt, dass die drei Online-Dienste die BBC-Kanäle Eins und Zwei als beliebteste Ziele für die Nachrichtenberichterstattung in der Altersgruppe überholt haben.

Aber das Fernsehen ist nicht das einzige Opfer der zunehmenden Beliebtheit von sozialen Video-Apps bei Jugendlichen, denn auch Facebook wird immer weniger für Nachrichten genutzt.

Tatsächlich wenden sich auch die Erwachsenen in Großbritannien von Facebook ab, wenn es um ihre regelmäßigen lokalen und wörtlichen Nachrichten geht. Während 2018 noch 34 Prozent das soziale Netzwerk als ihre Hauptanlaufstelle nannten, geben jetzt nur noch 22 Prozent an, sich auf Facebook zu verlassen.

Facebook wurde in den letzten Jahren beschuldigt, "Fake News" und nicht vertrauenswürdige Quellen zu ermöglichen, was dazu beitragen könnte. Es könnte aber auch an der Fokussierung der Nachrichtensender liegen, die mehr Aufwand betreiben, um ihr Publikum auf TikTok und Co. zu bedienen.

Ofcom fand heraus, dass ein Viertel der TikTok-Nutzer, die ihre Nachrichten über die Plattform beziehen, dies über die Konten der BBC, Sky News und anderer traditioneller Anbieter tun.

Schreiben von Rik Henderson.