Instagram testet die Umwandlung von Videobeiträgen in Reels

(Pocket-lint) - Instagram könnte einen neuen Weg suchen, um seine verschiedenen Arten von Videobeiträgen zu verschmelzen, indem Videos, die Nutzer in ihren Feeds posten, automatisch auch als Reels gepostet werden.

Die Funktion wird derzeit bei einigen Nutzern getestet, die in einer In-App-Nachricht über die Änderung informiert werden, falls sie davon betroffen sind.

Instagram macht jetzt JEDES Video zu einem Reel



Die Privatsphäre-Einstellungen deines Kontos sind in diesem Fall sehr wichtig, da sie den Unterschied ausmachen, ob jeder deine automatisch geposteten Reels sehen kann oder ob nur diejenigen, die dir folgen, dies tun können.

Standardmäßig sieht es so aus, als ob jeder, der das Reel sehen kann, es mit seinem eigenen Dreh versehen kann, aber die Nachricht besagt, dass dies in den Kontoeinstellungen geändert werden kann, was ebenfalls willkommen ist.

Da es sich bei Reels um vertikale Videos handelt, während normale Videoposts sich nicht an diese Beschränkung halten müssen, wird es interessant sein zu sehen, wie leicht Instagram Posts zwischen den Formaten in Einklang bringen kann, aber angesichts des öffentlichen Charakters sieht dies sicherlich wie ein großer Test aus.

Die Zeit wird zeigen, ob die Funktion weiter verbreitet und zur Norm wird, aber im Moment sieht es so aus, als ob Instagram die Videoinhalte noch weiter verdoppelt.

