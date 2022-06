Dieser Künstler verleiht Touristenfotos ein brillantes kreatives Flair

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der kreative Illustrator Robin Yayla hat ein Talent dafür, Fotos mit künstlerischen Motiven zu versehen, die sie noch attraktiver machen. Yayla lässt sich von bereits schönen Fotos inspirieren und fügt ihnen dann zusätzliche Elemente hinzu, die das Auge ansprechen.

Wir haben einige seiner Arbeiten für Sie zusammengestellt, aber schauen Sie sich unbedingt auch seinen Instagram-Account und seine Website an, um noch mehr zu sehen.

Die Folkart Towers sind zwei Wolkenkratzer in der türkischen Stadt İzmir.

Die Türme sind schon für sich genommen beeindruckend, aber hier hat Robin Yayla die Türme zu den Beinen von Optimus Prime umfunktioniert.

Gibt es ein klischeehafteres Touristenfoto als den schiefen Turm von Pisa mit Menschen, die so tun, als würden sie ihn hochhalten?

Dank Robin Yayla, der sich vorstellte, dass es sich stattdessen um ein langes und großes Kameraobjektiv handelt, hat das Bild nun eine neue Wendung erfahren.

Von Pisa bis zur Pizza - Italien hat scheinbar alles zu bieten. Hier in der Vatikanstadt ist ein heiliges Stück Peperoni-Pizza zu Hause. Leckeres Zeug.

In den ruhigen Gewässern des Hafens von Bodrum wird König Leonidas I., der Anführer Spartas, gesehen, wie er das Gebiet vor einigen gefährlich aussehenden Segelbooten verteidigt.

Haben Sie schon einmal diese Jetpacks gesehen, die scheinbar durch Wasserstöße angetrieben werden? Nun, hier sieht es so aus, als wäre das die Technik, die Iron Man benutzt, um sich fortzubewegen.

Diese Gebäude in Istanbul, Türkei, sehen ein wenig aus wie große Einkaufstüten. Mit den zusätzlichen Henkeln sind sie es sogar noch mehr.

Ein Gebäude der Elite World Hotels hat sich in ein Portal verwandelt, durch das ein riesiger Rick und Morty in unsere Welt eindringt. Woher kommen sie und sind wir winzige Ameisen in dieser Dimension?

Wir finden es toll, wie diese kreativen Kunstwerke die Perspektive auf das Foto verändern.

In Berlin, Deutschland, gibt es ein Gebäude, das ein bisschen wie ein Storm Trooper aussieht. Vorausgesetzt, man hat ein kreatives Auge und ein bisschen Fantasie wie Robin Yayla.

In Venedig gibt es ein tolles Gebäude, das sich perfekt zum Auspressen von Zitronen eignet. Eine so große Zitrone würde zwar eine ziemliche Sauerei verursachen, aber wir lieben die visuellen Eindrücke, die Robin Yayla hier geschaffen hat.

Dieses in die Jahre gekommene Gebäude aus Italien sieht so aus, als würde es langsam den Zahn der Zeit spüren. Jetzt wurde es auseinandergeschnitten.

Mit viel Fantasie hat Robin Yayla dieses Gebäude aus Mailand, Italien, in eine Schlange verwandelt.

Auch die Form passt perfekt, was sehr lustig ist.

Bei einigen dieser Bilder geht es nur um den Winkel, die Perspektive und ein wenig künstlerisches Zeichnen.

Hier sieht es so aus, als wäre der Kirchturm in einen riesigen Bleistift verwandelt worden.

In Istanbul gibt es einen Engel, der auf der Brücke spielt, als wäre sie eine Harfe. Wir könnten uns vorstellen, dass die vorbeifahrenden Autofahrer sich entweder erschrecken oder freuen, wenn sie vorbeifahren.

Robin Yaylas scharfer Blick für Details gefällt uns sehr. Hier sieht ein massives, hoch aufragendes Gebäude aus wie eine elektrische Zahnbürste. Mit einem kleinen zusätzlichen Kunstwerk sieht es jetzt sogar noch besser aus.

Entstehen so Lawinen? Gott schüttet einfach sein übrig gebliebenes Mehl am Berghang aus. Sicherlich eine amüsante Konspiration.

Öffnen Sie die Gebäude Istanbuls, und Sie werden verborgene Schätze und ungeahnten Reichtum entdecken. Zumindest ist das die Geschichte, die Robin Yayla hier erzählt.

Viele dieser Bilder wären ohne die Kunstwerke nicht annähernd so interessant.

Obelix, einer unserer liebsten gallischen Krieger, schwebt als Heißluftballon durch die Lüfte. Er muss nach Asterix Ausschau halten, der anscheinend nirgends zu sehen ist.

Der Mensch ruiniert unseren Planeten. Wir verschmutzen die Ozeane und schädigen das Land. Dieses Kunstwerk mag Fiktion sein, aber es erzählt diese Geschichte.

