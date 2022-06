Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die neueste Funktion von Instagram hat mit der Einführung begonnen und ermöglicht es Ihnen, bis zu drei Posts oder Reels an den oberen Rand Ihres Profils zu pinnen.

Die neue Funktion funktioniert ähnlich wie das Anpinnen bei TikTok oder Twitter, wo die Beiträge oben in Ihrem Feed bleiben, als wären sie Ihre neuesten Inhalte.

Sie können einen Beitrag anheften, indem Sie ihn öffnen, auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke tippen und "An Ihr Profil anheften" auswählen - so einfach ist das.

Wenn du zu deinem Instagram-Profil zurückkehrst, nimmt der angeheftete Beitrag den oberen linken Platz in deinem Profil ein und zeigt ein kleines weißes Anheftungssymbol über dem Beitrag an.

Gefällt er dir? Dann pinne es an



Du kannst jetzt bis zu drei Posts oder Reels auswählen, die du an den oberen Rand deines Profils pinnen möchtest. pic.twitter.com/9waQkueckG- Instagram (@instagram) June 7, 2022

Die neue Funktion ist schon seit einer Weile in Arbeit und wurde erstmals im Januar von Alessandro Paluzzi entdeckt.

Nach diesem Gerücht bestätigte Meta , dass die Funktion im April dieses Jahres getestet wurde.

Jetzt scheint sie überall eingeführt zu werden, und wir konnten sie selbst ausprobieren.

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Funktion am Ende genutzt wird. Natürlich kann man persönliche Favoriten auf seinem Profil hervorheben, aber wir können uns auch vorstellen, dass sie genutzt wird, um Split-Image-Banner im Netz zu erstellen.

Schreiben von Luke Baker.