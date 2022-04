Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram testet eine neue Funktion, die es Nutzern ermöglicht, bestimmte Beiträge an ihr Profil zu pinnen.

Laut einem Meta-Sprecher befindet sich die neue Funktion derzeit in der Testphase und soll für eine ausgewählte Anzahl von Nutzern in der App erscheinen.

Sobald dies der Fall ist, können sie jeden beliebigen Beitrag über dem Rest des Rasters auf ihrem Instagram-Profil anheften und aus dem Drei-Punkte-Menü neben jedem einzelnen Beitrag auswählen.

Es scheint, als würde diese neue Funktion ähnlich wie die Story Highlights funktionieren, mit der Nutzer Stories an ihr Profil anheften können, die dann in Blasen am oberen Rand des Rasters erscheinen.

Auch wenn diese Funktion es ermöglicht, Beiträge in die Highlights einzubinden, wäre es unserer Meinung nach eine tolle Verbesserung für die Nutzer, wenn regelmäßige Beiträge auch einzeln angezeigt werden könnten.

Denn wenn man häufig Beiträge schreibt, kann es leicht passieren, dass sie im Raster untergehen. Und mit dieser Änderung könnten die Nutzer ihre Profile einfacher gestalten.

Das Prinzip ist ähnlich wie bei Twitters "Pinned Tweet"-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, einen ihrer Tweets auszuwählen, der oben in ihrem Stream erscheint. Bei der geplanten Einführung von Instagram ist jedoch noch nicht klar, wie viele Plätze für angepinnte Beiträge zur Verfügung stehen werden.

Ob und wann die Funktion für alle Nutzer eingeführt wird, bleibt natürlich abzuwarten, und es ist immer noch möglich, dass Instagram die Funktion testet und beschließt, sie nicht zu implementieren.

In der Regel werden jedoch Funktionen, die sich in der Entwicklung befinden, in eine spätere Version der App übernommen. Wir werden also in den nächsten Wochen und Monaten die Augen offen halten, ob es neue Entwicklungen gibt.

Schreiben von Conor Allison.