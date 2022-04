Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alle Instagram-Nutzer in den USA mit öffentlichen Konten können jetzt Produkte in ihren Beiträgen markieren. Zuvor war diese Funktion auf Marken und einige Kreative beschränkt. Hier finden Sie alles, was Sie über das Taggen von Produkten auf Instagram wissen müssen, einschließlich der Vorgehensweise und der Frage, ob Sie einen Anteil an den Verkäufen erhalten.

Influencer nutzen die Möglichkeit, Produkte zu taggen, um ihrem Publikum und ihren Followern die verschiedenen Dinge zu zeigen, die sie in ihren Posts haben, und ihnen die Möglichkeit zu geben, sie zu kaufen.

Wenn Ihr Lieblingskoch also eine bestimmte Kochplatte in all seinen viralen Videos verwendet, dann wird er sie vielleicht in zukünftigen Videos taggen, damit Sie die Marke, das Modell und die Bezugsquelle sehen können. So einfach ist das. Auch wenn Sie kein Influencer oder Koch sind, können Sie das Produkt-Tagging nutzen, um die Dinge zu präsentieren, die Sie lieben. Instagram merkte an, dass die Nutzer das Produkt-Tagging auch nutzen können, um "ihre bevorzugten kleinen Unternehmen besser zu unterstützen".

Bei der Erstellung können Sie bis zu 20 Produkte pro Beitrag markieren. Außerdem können Sie Produkte sowohl in neuen als auch in bestehenden Beiträgen in Ihrem Instagram-Konto markieren.

Erstellen Sie einen Beitrag: Tippen Sie auf + und schalten Sie auf "Posten" um. Wählen Sie ein Foto oder ein Video aus oder nehmen Sie es auf.

Fügen Sie eine Beschriftung, Effekte und Filter hinzu.

Tippen Sie auf den Pfeil oder auf Weiter. Tippen Sie auf Personen taggen. Sie müssen eine geeignete Marke markieren und können dann nach Produkten suchen.

Sie sehen Optionen unter Personen und Produkte. Tippen Sie auf Produkte. Tippen Sie auf das Foto, um mit dem Taggen von Produkten zu beginnen. Verwenden Sie Deskriptoren, um das Produkt zu finden. Sobald Sie ein Produkt gefunden haben, können Sie Stile und/oder Farben angeben.

Tippen Sie auf , um ein Tag hinzuzufügen. Klicken Sie auf Teilen, um den Beitrag mit dem Produkt-Tag zu veröffentlichen. Ihre getaggten Produkte werden in dem Beitrag angezeigt.

Hiererfahren Sie, wie Sie Produkt-Tags bearbeiten oder löschen können, und zwar im Support-Leitfaden von Instagram.

Posts mit Produkt-Tags werden in den Feeds deiner Follower, deinem Profil und in den Suchergebnissen auf Instagram angezeigt. Instagram sagte, dass es daran arbeitet, eine ähnliche Funktion in Stories einzuführen.

Sie können einen Instagram-Beitrag mit Produkt-Tags auf Facebook teilen (schalten Sie dazu vor dem Posten einfach Facebook ein).

Im Moment nicht. Es handelt sich nicht um eine Affiliate-Möglichkeit, bei der Sie einen Anteil an den Verkäufen der von Ihnen getaggten Produkte erhalten, obwohl Instagram Affiliate-Möglichkeiten getestet hat und nach Möglichkeiten sucht, wie Kreative auf seiner Plattform Geld verdienen können.

Nein, nicht direkt. Jeder, der auf ein Produkt-Tag einer Marke oder eines Händlers tippt, kann diesen Artikel auf Instagram oder auf der Produktseite der Marke oder des Händlers kaufen.

Instagram hat das Produkt-Tagging für alle US-Nutzer mit öffentlichen Konten geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag und im Support-Hub von Instagram.

