Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram hat die Art und Weise, wie der Haupt-Feed funktioniert, durch die Einführung von " Favoriten" und "Folgen" aktualisiert. Dies sind zwei neue Möglichkeiten, um auszuwählen, was Sie in Ihrem Feed sehen. Verwirrt? Kein Grund zur Sorge. Hier erfährst du alles, was du über Favoriten und Folgen wissen musst, einschließlich, wie du auf Instagram zwischen ihnen wechseln kannst und was der Unterschied zwischen den beiden Optionen ist.

Wenn du die Instagram-App öffnest, wirst du mit einem Haupt-Feed begrüßt, der Fotos und Videos enthält, die von Personen geteilt werden, denen du folgst. Der Feed enthält auch vorgeschlagene Beiträge und Anzeigen. Viele Nutzer haben sich kritisch über den Feed geäußert - vor allem über die algorithmische Sortierung von Instagram. Um ihre Bedenken auszuräumen, bietet Instagram den Nutzern zwei Möglichkeiten, ihren Feed zu sortieren. Diese heißen Favoriten und Folgen.

Verfolgen: Sie sehen die neuesten Beiträge von allen Konten, denen Sie folgen, in der Reihenfolge, in der sie gepostet wurden.

Sie sehen die neuesten Beiträge von allen Konten, denen Sie folgen, in der Reihenfolge, in der sie gepostet wurden. Favoriten: Sie können bis zu 50 Konten mit einem Sternchen versehen, so dass deren Beiträge in Ihrem Haupt-Feed weiter oben angezeigt werden. Sie können diese Beiträge auch in einem separaten "Favoriten"-Feed anzeigen lassen, der mit den neuesten Beiträgen beginnt.

Um auf Instagram zwischen dem Favoriten-Feed und dem Followers-Feed zu wechseln, öffnen Sie die neueste Version der Instagram-App und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tippen Sie auf Instagram in der oberen linken Ecke Ihrer Startseite. Wählen Sie Favoriten, um Beiträge von Konten zu sehen, die Sie mit Sternen versehen haben. Oder wählen Sie "Folgen", um die neuesten Beiträge von allen Konten zu sehen, denen Sie folgen.

Sie können bis zu 50 Konten markieren oder zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen. (Sie werden nicht benachrichtigt, wenn sie hinzugefügt oder entfernt werden.) Dann können Sie zu Ihrem Favoriten-Feed gehen, um die neuesten Beiträge Ihrer Favoriten zu sehen.

Um Instagram-Konten zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, öffnen Sie die neueste Version der mobilen Instagram-App und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol über einem Beitrag in Ihrem Feed Tippen Sie auf Zu Favoriten hinzufügen, um ein Konto zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Favoriten können auch verwaltet werden, indem du auf das Stern-Symbol über einem Favoriten-Post in deinem Feed und dann auf Favoriten verwalten tippst.

Siehe die Support-Seite von Instagram zur Verwaltung von Favoriten. Instagram hat auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem es den Favoriten-Feed und den Following-Feed ankündigt.

Schreiben von Maggie Tillman.