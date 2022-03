Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Meta-CEO Mark Zuckerberg hat Berichten zufolge angekündigt, dass NFTs auf Instagram kommen werden, obwohl die Details noch vage sind.

Er verkündete die Neuigkeiten während einer Sitzung auf der South By Southwest. "Wir arbeiten daran, NFTs in naher Zukunft auf Instagram einzuführen", sagte er laut The Financial Times, Engadget und The Daily Beast. "Ich bin noch nicht bereit, heute zu verkünden, was genau das sein wird. Aber in den nächsten Monaten werden wir die Möglichkeit haben, einige unserer NFTs einzubringen.

"Ich hoffe, dass wir mit der Zeit in der Lage sein werden, Dinge in dieser Umgebung zu prägen", fügte er hinzu.

Zur Erinnerung: Letztes Jahr sagte Instagram, dass es"aktiv NFTs erforscht". Im Januar wurde dann berichtet, dass Facebook und Instagram NFT-Integrationen entwickeln - einschließlich Funktionen, mit denen man ein NFT als Profil verwenden und NFTs auf der Plattform prägen kann. NFT steht für "non-fungible token". Pocket-lint hat hier einen Leitfaden dazu, aber kurz gesagt, kann er alles von animierten GIFs bis hin zu Songs enthalten. Ein NFT kann entweder ein Unikat oder eine Kopie von vielen sein - das liegt daran, dass die Blockchain verwendet wird, um zu verfolgen, wer das Eigentum an der Datei hat.

Derzeit ist noch unklar, ob Meta es beispielsweise ermöglicht, einen beliebten Instagram-Post als NFT zu verkaufen oder NFTs zu prägen, die Zugang zu versteckten Instagram-Stories bieten. Stellen Sie sich auch einen Marktplatz vor, auf dem Sie das Eigentum an diesen digitalen Objekten innerhalb von Instagram kaufen und verkaufen können. Wir vermuten, dass es auch hier eine Art Metaverse-Ebene geben wird.

Instagram wird nicht das erste soziale Netzwerk sein, das NFTs anbietet. Bei Twitter können einige Nutzer bereits ein NFT als Profilbild einstellen. Sie werden als Sechsecke angezeigt.

Schreiben von Maggie Tillman.