Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram fügt automatisch generierte Untertitel für Videos hinzu, um den Feed für gehörlose und schwerhörige Nutzer zugänglicher zu machen.

Bei der Ankündigung der neuen Funktion auf Twitter weist das Unternehmen darauf hin, dass die Ersteller von Inhalten die Untertitel nicht mehr manuell hinzufügen müssen. Die automatisch generierten Skripte werden in 17 Sprachen angeboten.

Laut Instagram werden in naher Zukunft noch weitere Sprachen hinzukommen, aber Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Arabisch gehören zu den ersten Sprachen, die eingeführt werden.

Natürlich ist die neue Funktion nicht nur überfällig für diejenigen, die beim Betrachten von Videos Hilfe benötigen, sondern auch für diejenigen, die sich ein Video einfach ohne Ton ansehen möchten. Und wie immer haben die Nutzer die Möglichkeit, die automatisch generierten Untertitel über die erweiterten Einstellungen der App ein- oder auszuschalten.

Interessanterweise bezeichnete Firmenchef Adam Mosseri den Schritt als "lange überfällig", obwohl er hinter dem Konkurrenten TikTok zurückbleibt, der im April 2021 automatisch generierte Untertitel einführte.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass Instagram seinen direkten Konkurrenten TikTok, Reels, weiter verbessern will. Funktionen wie Remix (ähnlich wie TikTok Duets) und Reels Visual Replies wurden beide im letzten Jahr eingeführt.

Dieser jüngste Schritt kommt auch einen Tag, nachdem die Unterstützung für die eigenständige IGTV-App eingestellt wurde, wobei Instagram darauf hinwies, dass es weiterhin Videos innerhalb der Haupt-App vereinfachen wird - ein natürlicher Schritt, wenn man bedenkt, dass Reels der größte Beitrag des Unternehmens zum Engagement-Wachstum ist.

Alles in allem sind die automatisch generierten Bildunterschriften eine kleine, aber wichtige Ergänzung, die die Grenzen zwischen TikTok und Reels weiter verwischt und beide zu immer besseren Plattformen macht.

Wie wir jedoch in den ersten Tagen des Hin und Her zwischen Snapchat und Instagram Stories gesehen haben, wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit ein Gewinner im Bereich der Kurzvideos herauskristallisieren.

Schreiben von Conor Allison.