Dieser faszinierende Instagram-Account teilt Dinge, von denen Sie nicht wussten, dass sie existieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist schwer, mit allem Schritt zu halten, was auf der Welt passiert, aber dieser Instagram-Account hilft dabei, das Wissen zu verbreiten.

Yup That Exists teilt Bilder und Informationen über seltsame und wunderbare Dinge, Menschen und Orte aus der ganzen Welt. Wir haben unten einige unserer Favoriten zusammengestellt, aber wir empfehlen dringend, sich die Instagram- und TikTok- Konten anzusehen, um mehr zu sehen.

Sehen Sie sich diesen Beitrag auf Instagram an Ein von Yup That Exists geteilter Beitrag (@yup.that.exists)

Es gibt einige Traffic-Likes in Indien, die wirklich großartig sind. Anstatt nur die Lichter an einem Mast zu haben, leuchtet der gesamte Mast auf, sodass die Leute leicht sehen können, wann sich die Lichter geändert haben. Kein Hupen nötig.

Wenn du etwas liebst, es dir aber nicht leisten kannst, dann musst du dich anpassen, um es zu überwinden. In diesem Fall nutzte ein talentierter Holzarbeiter seine Fähigkeiten, um eine hölzerne, aber funktionale Nachbildung eines Rolls Royce herzustellen, die sonst 28 Millionen Dollar kosten würde.

Eine interessante Idee für die Verkehrs- (und Tier-) Sicherheit. Der reflektierende Anstrich soll verhindern, dass es künftig zu Unfällen mit Rehen kommt. Die Ergebnisse sind jedoch auch ziemlich erschreckend.

Wenn Sie alt genug sind, um sich an Tamagotchi zu erinnern, und Sie ein Star Wars-Fan sind, dann werden Sie dieses hier sicher zu schätzen wissen.

Es kommt komplett mit den Farben von R2-D2 und sieht fantastisch aus.

Diese eine Architektengruppe hat ziemlich ordentlich aussehende Häuser aus Schiffscontainern geschaffen. Eine gute Möglichkeit, sie wiederzuverwenden?

„Der in London ansässige Designer James Whitaker hat eines der coolsten Häuser in Joshua Tree, Kalifornien, geschaffen. Das Haus besteht aus echten Schiffscontainern und umfasst alle Ihre Standardannehmlichkeiten, darunter ein Wohnzimmer, En-Suiten, eine Küche und Badezimmer ."

China hat offenbar eine interessante Herangehensweise an das Essen und Verbrennen von Kalorien. In einigen McDonald's-Restaurants sind Heimtrainer in die Tische eingebaut, damit Sie gleichzeitig essen und Kalorien verbrennen können.

Ein Unternehmen arbeitet an einer Black Box für unseren Heimatplaneten, die Daten über unsere Welt und den Zustand der Umwelt aufzeichnen soll, damit sie für zukünftige Generationen sichtbar sind. Die Idee ist, dass sie sehen können, was schief gelaufen ist, und dieselben Fehler vermeiden können.

Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Jetson hat an der Entwicklung persönlicher elektrischer Luftfahrzeuge gearbeitet. Damit Sie bald in die Lüfte steigen können. Wie Yup That Exists feststellt, ähnelt es dem Speeder-Bike aus Star Wars.

Für die anhänglichsten Haustierbesitzer gibt es eine Firma, die ein Moped mit einem Käfig herstellt, in den Sie Ihren pelzigen Lieblingsfreund stecken können. Ideal, wenn sie gerne mit dir auf Abenteuer gehen.

In Deutschland kümmert sich eine Stadt mit speziellen Schlafkapseln um ihre Obdachlosen. Diese Kapseln sollen den Bedürftigen Wärme und Schutz bieten. Sie verfügen auch über eine integrierte Kommunikation, sodass Sozialarbeiter bei Bedarf erreicht werden können.

Erinnern Sie sich, als Kind mit diesem Fisher-Price-Telefon gespielt zu haben? Oder vielleicht haben Sie irgendwann einen für Ihre eigenen Kinder gekauft. Kürzlich hat das Unternehmen eine für Erwachsene geeignete Version entwickelt, die Bluetooth-Anrufe von einem in der Nähe befindlichen Smartphone zum Telefon ermöglicht.

Der Fotograf Will Ferguson hat beleuchtete Drohnen verwendet, um für einige sehr beeindruckende Fotos in den Himmel zu malen. Hier hat er sie verwendet, um Halos am Himmel zu erzeugen. Wenn Sie nicht wussten, was geschah, könnten Sie diese Bilder mit UFOs verwechseln.

Jetzt können Sie Ihr Alter mit diesen Turnschuhen zeigen, die mit VHS-Branding gestylt sind und auch komplett mit einer VHS-Box geliefert werden. Glücklicherweise müssen Sie sie nicht zurückspulen, bevor Sie sie tragen.

Wir befürworten jede technische Idee, die das Leben der Menschen einfacher macht. Doppelt so, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die körperlich weniger in der Lage sind. Diese Schuhe haben Sensoren, die Sehbehinderten helfen, Hindernisse beim Gehen zu erkennen.

Ein Unternehmen verkauft Dosenluft von verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie jetzt die frische Stadtluft direkt aus einer Farbdose atmen.

Wenn Ihnen die Idee, einen Helm zu tragen, nicht gefällt, weil er Ihre Haare durcheinander bringen könnte, dann machen Sie sich keine Sorgen mehr.

Wir sind uns nicht sicher, wie wir darüber denken, aber wir können verstehen, dass Eltern es zu schätzen wissen. Ärzte in Brasilien verwenden 3D-Drucktechniken, um dreidimensionale Darstellungen des Babys herzustellen.

Haben Sie sich jemals gewünscht, Ihr Telefon wäre ein bisschen intelligenter oder zumindest ein bisschen freundlicher? Diese Studenten taten es anscheinend, weil sie ein Telefon gebaut haben, das einem das Gesicht ableckt. Wir empfehlen, sich das Video zu diesem Beitrag anzusehen, wenn Sie Angst haben möchten.

Hier wurde das berühmte Gemälde der Großen Welle aus 50.000 Legosteinen nachgebaut. Akribisch viel Geduld und 400 Stunden Arbeit stecken darin und das Ergebnis ist ziemlich fantastisch.

Dieses Bild wurde von einer Lochkamera aufgenommen, die mit einer Bierdose hergestellt wurde. Es wurde geschaffen und dann acht Jahre lang vergessen. Es zeigt den Auf- und Untergang der Sonne und zeigt als Ergebnis 2.954 Spuren am Himmel.

In Japan behandeln sie Verspätung als ernstes Geschäft, und wenn Sie ein Passagier sind, haben Sie das Recht, mehr von dem Service zu erwarten. Diese Verspätungsbescheinigungen helfen Ihnen, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, weil Sie dadurch zu spät zur Arbeit oder zur Schule kommen.

Schreiben von Adrian Willings.