(Pocket-lint) - Instagram wird es Benutzern bald ermöglichen, ihre Lieblingsschöpfer zu abonnieren, um Zugang zu exklusiven Inhalten zu erhalten. Das soziale Netzwerk testet diese Erfahrung mit einer kleinen Anzahl von Kreativen und Influencern – 10, um genau zu sein, darunter die Basketballspielerin Sedona Prince und der Olympiasieger Jordan Chiles.

In einem Blogbeitrag gab Instagram bekannt, dass es am 19. Januar 2022 einen Test des Abonnements startet, wobei in den kommenden Wochen weitere Ersteller hinzugefügt werden. Ersteller können den Preis ihrer Abonnementstufen auswählen, der zwischen 0,99 $ und 99,99 $ pro Monat liegt. Im Wesentlichen zahlen Benutzer diese monatliche Gebühr, um auf Inhalte wie Lives und Stories nur für Abonnenten zuzugreifen. Sie erhalten außerdem neben ihrem Benutzernamen ein violettes Abzeichen, das den Erstellern ihren Status anzeigt. Instagram teilte TechCrunch mit, dass die Abonnementeinnahmen der Schöpfer bis „mindestens 2023“ nicht gekürzt werden.

Abonnements



Abonnements ermöglichen es Schöpfern, Geld zu verdienen und ihren Followern durch exklusive Erlebnisse näher zu kommen:

- Abonnentenleben

- Abonnentengeschichten

- Abonnentenabzeichen



Wir hoffen, in den kommenden Monaten weitere Ersteller zu diesem Test hinzufügen zu können. Da kommt noch mehr. pic.twitter.com/SbFhN2QWMX – Adam Mosseri (@mosseri) 19. Januar 2022

Instagram-Chef Adam Mosseri hat Instagram-Abonnements als „eine der besten Möglichkeiten“ für Influencer beschrieben, Einkommen zu generieren. In der Zwischenzeit schrieb Mark Zuckerberg, CEO von Meta, dem Instagram gehört, in einem Facebook-Beitrag, dass er „aufgeregt ist, weiterhin Tools für Entwickler zu entwickeln, um ihren Lebensunterhalt mit kreativer Arbeit zu verdienen, und diese Tools bald in die Hände von mehr Entwicklern zu legen“.

Denken Sie daran, dass Facebook auch eine eigene Version von Abonnements für Ersteller hat. Aber Facebook war nicht das erste Unternehmen, das ein solches Abonnementprogramm angeboten hat. Twitter hat beispielsweise kürzlich Super Follows eingeführt , und es gibt auch Plattformen wie Patreon und sogar OnlyFans , die es Schöpfern ermöglichen, ihre Follower im Austausch für exklusive Inhalte zu belasten.

Schreiben von Maggie Tillman.