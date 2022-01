Dieser erstaunliche Künstler verwendet winzige Figuren, um brillante Miniwelten zu erschaffen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Péter Csákvári, auch bekannt als Tiny Wasteland , ist ein brillanter Künstler, der kleine Teile seiner Welt mit Miniaturfiguren verwandelt, die scheinbar in winzigen Welten ihrem Leben nachgehen.

Diese einfachen, aber brillanten Fotografien geben eine neue Perspektive und beschwören scheinbar eine wunderbare fiktive Welt herauf. Mit jedem Bild können Sie sich vorstellen, wie diese kleinen Leute ihren Geschäften nachgehen, während unsere riesigen Habseligkeiten nur ein Teil ihrer Umgebung sind.

Wir haben einige unserer Favoriten für Sie zusammengestellt

Péter Csákvári sagt, dass die Entstehung dieser Miniaturwelten entstand, als er anfing, Lebensmittel mit einem Makroobjektiv zu fotografieren, und dann erkannte, dass er mehr kann.

Als die Leidenschaft fortschritt, kaufte er einen 3D-Drucker, um seine eigenen winzigen Figuren herzustellen, die er in diese imaginären Welten platzieren konnte.

Die Leidenschaft von Péter Csákvári ist zu seinem Lebensunterhalt geworden. Er stellt auf der ganzen Welt aus und nutzt sein Talent auch für Werbezwecke.

Wir mögen die Details dieses Bildes und die einfachen Schrecken darin.

In einem Aschenbecher inspizieren mehrere winzige Menschen in Schutzanzügen scheinbar die Folgen eines durch Zigaretten verursachten Brandes.

In der Mitte zieht ein winziger verbrannter Körper ihre Aufmerksamkeit auf sich und diese Kunst erzählt eine größere, ergreifendere Geschichte über die Gefahren des Rauchens.

Diese winzigen Arbeiter machen eindeutig das Beste aus dem, was zur Hand ist. Wo wir riesigen Menschen Plastikstrohhalme aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Umwelt jetzt missbilligen, verwenden diese Männer sie für Rohrarbeiten.

Warum nicht?

Beachvolleyball hat nichts mit Schwammvolleyball zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie spielen auf einem Schwamm wie diesem. Kein Sand gelangt an Stellen, an die er nicht gelangen sollte, und Sie haben im Grunde eine federnde Oberfläche, auf der Sie hoch springen können.

Es macht Spaß, sich vorzustellen, wie diese kleinen Gärtner hart an ihren Grüns arbeiten. Auf Mikroebene steuern sie das Wachstum, sind aber auch durch Insekten von Schnecken bis hin zu Nacktschnecken gefährdet.

Es scheint, als wären diese winzigen Leute brillant einfallsreich. Hier haben sie einen winzigen Waggon in ein Aquarium umgewandelt. Natürlich weist dieses Bild auch auf die Möglichkeit hin, dass auch die kleinen Leute ein eigenes Eisenbahnsystem haben könnten.

Es scheint, dass viel Mühe in etwas Einfaches wie das Zubereiten von Essen gesteckt wird. So sehr, dass sogar ein Gabelstapler angeschafft werden muss, um zu helfen.

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine Dose und erwarten, etwas Thunfisch zu finden, nur um zwei Personen zu entdecken, die auf einer Parkbank sitzen und zu Ihnen zurückgehen.

Sogar diese winzigen Leute scheinen Narzissten zu sein. Dieser wurde von der Kamera aufgenommen, als er beiläufig ein Selfie vor einem toten Vogel machte.

Das Bild erzählt auch eine Geschichte des Schadens, den die Menschheit der Welt und den Tieren zufügt, die sie bewohnen.

Als Alternative zu einem Insekten-Tierarzt gibt es eine Welt von Insektenreparaturleuten, die daran arbeiten, verletzten kleinen Kreaturen zu helfen.

Jemand ist ausgerutscht und in die Butter gefallen und die Polizei ist aufgetaucht, um sie zu retten. Die Dinge laufen nicht gut und es wird sicherlich ein Durcheinander geben.

In einer Dose war ein friedliches Paar unter einem Baum, aber das Öffnen dieser Dose hat anscheinend den Kraken freigesetzt.

Dieser Mann in seinem winzigen Boot scheint jedoch nicht in Phase zu geraten.

Eine kleine Person zu sein, sieht im Allgemeinen nach viel Spaß aus, aber es gibt einige versteckte Gefahren, die an harmlosen Orten lauern. Irgendwo so einfach wie ein Mehlhaufen kann sich ein paar wütende Kreaturen verstecken.

Wir mögen die Fantasie von Péter Csákvári und die kreativen Kuriositäten, die er in seine Umgebung und seine Fotos wirft.

Hier sehen wir einige winzige Arbeiter, die ihrer Arbeit nachgehen, Sultaninen herzustellen. Oder blasen sie zerzauste Trauben wieder auf?

Wir sehen uns diese Bilder gerne an und stellen uns eine winzige Armee von Werken vor, die sich so dahinschleichen. Den Zuckermais entfernen, um ihn in Dosen zu füllen oder ihn für die Verarbeitung zu Popcorn vorzubereiten.

Einige dieser winzigen Welten erzählen auch für das wirkliche Leben eine wichtige Geschichte. Wie wichtig es ist, einen Sicherheitsgurt anzulegen, falls Sie mit einer riesigen Erdbeere zusammenstoßen.

Haben Sie sich jemals gefragt, woher die Schokoladenstückchen in Keksen kommen? Wundere dich nicht mehr.

Wir haben ehrlich gesagt keine Lust mehr auf einen Keks.

Schreiben von Adrian Willings.