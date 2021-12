Instagram Take a Break: So schalten Sie die Funktion ein oder aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram hat eine Funktion namens Take a Break, ein Tool, das "Menschen helfen soll, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie ihre Zeit verbringen" auf der sozialen Plattform.

Nutzer, die eine gewisse Zeit durch Instagram gescrollt haben, erhalten ein Erinnerungs-Popup auf ihrem Display, um eine Pause einzulegen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Take a Break-Funktion von Instagram wissen müssen, einschließlich ihrer Funktionsweise, wie Sie sie ein- oder ausschalten und wo sie verfügbar ist.

Nach der Einrichtung warnt Sie die Funktion Take a Break von Instagram, wenn Sie für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum durch die App gescrollt haben, indem Sie vorschlagen, eine Pause einzulegen.

Sie können wählen, ob Sie die Funktion „Pause machen“ ganz deaktivieren oder nach 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten benachrichtigt werden möchten, um eine Pause einzulegen.

Wenn Sie die Take a Break-Erinnerung erhalten, bietet Instagram einige Vorschläge für andere Dinge, die Sie tun können, z . Die Idee ist, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um zu pausieren und zurückzusetzen. Die Erinnerung bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine weitere Erinnerung einzurichten.

Die Funktion „Take a Break“ von Instgram ist zusätzlich zur Funktion „Tägliches Erinnerungslimit“ verfügbar. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktion "Eine Pause machen" ein- oder auszuschalten:

Öffne die Instagram-App Tippen Sie auf die drei Linien in der oberen rechten Ecke Tippen Sie auf Ihre Aktivität Wählen Sie oben die Registerkarte Zeit Von hier aus sehen Sie die Funktion "Eine Pause machen" und können sie deaktivieren oder die gewünschte Dauer auswählen

Die Funktion Instagram Take a Break wurde am 8. Dezember 2021 eingeführt. Sie ist derzeit in den USA, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Kanada verfügbar. Es wird bis Anfang 2022 weltweit auf den Markt kommen.