Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instagram erweitert seine Übersetzungstechnologien auf Stories, fünf Jahre nach der Einführung der Funktion für Posts und Bildunterschriften.

Grundsätzlich bietet die Social-Media-App die Möglichkeit, Text in Story-Posts automatisch zu übersetzen. Wenn es eine Fremdsprache in einem Beitrag erkennt, wird die Option " Übersetzung anzeigen " in der oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist darauf zu tippen, um sofort eine Übersetzung am unteren Bildschirmrand zu sehen.

Laut Instagram wird die Sprachübersetzungsfunktion für Geschichten zum Start weltweit verfügbar sein und unterstützt derzeit über 90 Sprachen, darunter Arabisch, Hindi, Japanisch und Portugiesisch. (Instagram sagte, dass die Unterstützung für bestimmte Sprachen je nach verwendetem Betriebssystem variieren kann.)

Nuevo: traducciones de texto en tus historias



Geschichten



Novo: traducao de texto keine Geschichten



Neu:



Neu: Textübersetzungen in Geschichten pic.twitter.com/dMPgIXrsub — Instagram (@instagram) 21. Juli 2021

Die Idee hinter dem Feature ist es, das Teilen von Geschichten mit einem internationalen Publikum viel einfacher zu machen. Denken Sie daran, dass Instagram seit 2016 automatische Übersetzungen für Kommentare, Bildunterschriften und Benutzerbiografien anbietet. Obwohl es weniger als einen Monat später Geschichten veröffentlichte, brachte es keine Übersetzungen dazu.

Es ist erwähnenswert, dass die automatische Übersetzungstechnologie von Instagram nur bei Text in Geschichten funktioniert. Audioübersetzungen sind „zu diesem Zeitpunkt“ nicht verfügbar. Wir vermuten, dass dieses Feature in Arbeit sein könnte, da Instagram im Mai automatische Untertitel für englische Geschichten eingeführt hat. Hoffen wir nur, dass es nicht Jahre dauert, bis es veröffentlicht wird.

Weitere Informationen zu Instagram Stories finden Sie in unseren praktischen Anleitungen:

